¿Cuáles son las principales ciudades afectadas por el frente frío en Colombia? Así estará el clima durante las próximas horas

Este comportamiento ha generado un incremento en las precipitaciones de un 64,4 %.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

3 de febrero de 2026, 10:45 p. m.
Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales.
Foto: Ideam

Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales que está relacionado con la influencia de un frente frío, según explicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

De acuerdo con la entidad, este comportamiento ha generado un incremento en las precipitaciones de un 64,4 %, con mayor afectación en el norte, centro y occidente del país.

Los departamentos de Magdalena y Antioquia, así como la región Caribe en general, figuran entre los más afectados. En el Pacífico, donde las lluvias son frecuentes, también se prevé una intensificación del fenómeno. Además, se reportan precipitaciones relevantes en la Orinoquía y en el arco amazónico.

Foto: Ideam

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad pronostica condiciones nubosas, influenciadas por la cercanía a la región de Centroamérica y el impacto del frente frío.

Clima en las próximas 24 horas

Durante la tarde y noche de este martes, 3 de febrero, se estiman precipitaciones entre moderadas y fuertes con posibilidad de descargas eléctricas en el centro y suroccidente de del mar Caribe y sur del océano Pacífico nacional.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

Así mismo, habrá condiciones climáticas en zonas de los departamentos de Magdalena, norte y sur de Bolívar, occidente de Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, occidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y suroccidente de Caquetá.

También se advierte sobre posibles lloviznas en áreas del sur de La Guajira, Cesar, Atlántico, Sucre, Santander, Boyacá, Tolima, occidente de Arauca y Casanare, Meta, Guainía, Vaupés y Amazonas.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina con predominio de condiciones secas y cielo parcialmente nublado, en el sector marítimo probables precipitaciones a diferentes horas.

El Ideam informó que el aumento de las lluvias ha intensificado los vientos, lo que llevó a la emisión de una alerta naranja por oleaje en la costa Caribe.

