Emiten alerta preventiva por nuevo frente frío en el Magdalena; estas son las recomendaciones

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena emitió una alerta preventiva ante la llegada de un nuevo frente frío que impactará al Caribe colombiano entre el 6 y el 9 de febrero, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
Según el organismo meteorológico, la persistencia de este fenómeno puede generar precipitaciones inusuales, fuertes vientos y oleaje, así como un aumento súbito en los niveles de ríos y quebradas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, desbordamientos y avenidas torrenciales.
En este contexto, se mantiene alerta roja en el Distrito de Santa Marta por el aumento de los caudales de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como de sus afluentes, incluida la quebrada La Tigrera.
Se han reportado afectaciones por desbordamientos en sectores urbanos y rurales, particularmente en barrios como Las Malvinas y Gaira, y en corregimientos como Minca, Taganga y Guachaca. También se advierte probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Guachaca, Mendihuaca, Buritaca y Don Diego.
De igual manera, el Ideam declaró alerta amarilla para los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación por el incremento en los niveles de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellos Córdoba, Toribio, Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación, lo que representa riesgo para comunidades ubicadas en zonas ribereñas y laderas.
Además, se registra probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de los ríos que descargan al bajo Magdalena, entre Tenerife (corregimiento Real Obispo), Plato, Concordia y Pedraza. Se recomienda mantener monitoreo permanente a las quebradas Chimicuica y Corozal.
CORPAMAG hizo un llamado a la comunidad a no arrojar basuras ni residuos a ríos y canales, ya que esta práctica agrava las emergencias durante las lluvias.
“De manera preventiva, la Corporación convoca a los Consejos Municipales y Departamental de Gestión del Riesgo, a las alcaldías, la gobernación del Magdalena y los organismos de socorro, con el fin de mantener el monitoreo constante de ríos, quebradas y zonas vulnerables; revisar el estado de puentes, vías y carreteras; activar planes de contingencia, evacuación y albergue, incluyendo la protección de animales; y fortalecer los sistemas de alerta temprana y la comunicación con las comunidades”, aseguró Gustavo Pertuz, subdirector de Gestión Ambiental de CORPAMAG.