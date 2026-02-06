Emiten alerta preventiva por nuevo frente frío en el Magdalena; estas son las recomendaciones

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena emitió una alerta preventiva ante la llegada de un nuevo frente frío que impactará al Caribe colombiano entre el 6 y el 9 de febrero, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Según el organismo meteorológico, la persistencia de este fenómeno puede generar precipitaciones inusuales, fuertes vientos y oleaje, así como un aumento súbito en los niveles de ríos y quebradas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, desbordamientos y avenidas torrenciales.

El frente frío sigue afectando a Colombia en lluvias: el pronóstico del clima durante este fin de semana, según el Ideam

En este contexto, se mantiene alerta roja en el Distrito de Santa Marta por el aumento de los caudales de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como de sus afluentes, incluida la quebrada La Tigrera.

Se han reportado afectaciones por desbordamientos en sectores urbanos y rurales, particularmente en barrios como Las Malvinas y Gaira, y en corregimientos como Minca, Taganga y Guachaca. También se advierte probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Guachaca, Mendihuaca, Buritaca y Don Diego.

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %. Foto: Ideam

De igual manera, el Ideam declaró alerta amarilla para los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación por el incremento en los niveles de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellos Córdoba, Toribio, Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación, lo que representa riesgo para comunidades ubicadas en zonas ribereñas y laderas.

Además, se registra probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de los ríos que descargan al bajo Magdalena, entre Tenerife (corregimiento Real Obispo), Plato, Concordia y Pedraza. Se recomienda mantener monitoreo permanente a las quebradas Chimicuica y Corozal.

CORPAMAG hizo un llamado a la comunidad a no arrojar basuras ni residuos a ríos y canales, ya que esta práctica agrava las emergencias durante las lluvias.

“De manera preventiva, la Corporación convoca a los Consejos Municipales y Departamental de Gestión del Riesgo, a las alcaldías, la gobernación del Magdalena y los organismos de socorro, con el fin de mantener el monitoreo constante de ríos, quebradas y zonas vulnerables; revisar el estado de puentes, vías y carreteras; activar planes de contingencia, evacuación y albergue, incluyendo la protección de animales; y fortalecer los sistemas de alerta temprana y la comunicación con las comunidades”, aseguró Gustavo Pertuz, subdirector de Gestión Ambiental de CORPAMAG.