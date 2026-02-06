NACIÓN

El frente frío sigue afectando a Colombia en lluvias: el pronóstico del clima durante este fin de semana, según el Ideam

Quienes tienen planes para este sábado 7 y domingo 8 de febrero, deberían revisar este informe del Ideam.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
6 de febrero de 2026, 9:47 p. m.
Imagen de un aguacero en Bogotá. Archivo.
Imagen de un aguacero en Bogotá. Archivo. Foto: Juan Carlos Sierra

Las lluvias en el país no cesan y el más reciente informe entregado por el Ideam, sobre el pronóstico del clima para este fin de semana, no es que sea muy alentador al respecto.

De acuerdo al Ideam, para este fin de semana comprendido entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero se prevé un aumento generalizado de las lluvias en gran parte del país, con mayor relevancia en la región Caribe y sus zonas costeras, así como en el norte y occidente de la región Andina y la región Pacífica.

Advierte el Ideam hasta cuándo lloverá en Colombia: en estas zonas caerán con mayor fuerza las lluvias

“Un nuevo frente frío ocasionará incremento de los vientos y del oleaje en el mar Caribe, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en el Caribe occidental. La interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá lluvias fuertes en la región Caribe”, agregó el Ideam en el informe entregado este viernes 6 de febrero.

Así mismo, se informó que se esperan precipitaciones intensas en el departamento de Córdoba, así como en sectores del golfo de Urabá y la Mojana.

Bogotá

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

Confidenciales

JEP ejecutó el 99,3 % del presupuesto asignado en el 2025

Nación

Emiten alerta preventiva por nuevo frente frío en el Magdalena; estas son las recomendaciones

Nación

SEMANA, comprometidos con la verdad

Nación

Tambalea polémica resolución de la Cancillería que eliminó requisito de idiomas para embajadores

Cartagena

Ideam lanza alerta máxima por la llegada de nuevo fenómeno que afectará varias regiones de Colombia este fin de semana

Nación

Condenados los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía por secuestro y tortura de dos trabajadores

Nación

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Nación

Pronóstico del clima para hoy viernes 6 de febrero, según el Ideam: en estas zonas de Bogotá prevén fuertes lluvias

Nación

Advierte el Ideam hasta cuándo lloverá en Colombia: en estas zonas caerán con mayor fuerza las lluvias

En Bogotá se prevé la presencia de lluvias durante las tardes del viernes 6 y sábado 7 de febrero, mientras que para el domingo 8 se esperan precipitaciones más sectorizadas”, advirtió el Ideam sobre el clima en la capital del país.

Emergencias por lluvias en el Caribe.
Las lluvias han causado estragos en varias zonas del país. Foto: Sumnistradas a SEMANA.

A continuación, el reporte del Ideam por días

Para el sábado, 7 de febrero, el Ideam anunció que se mantendrán las lluvias fuertes en diversos sectores de la región Caribe, así como en el centro y sur de la región Pacífica, y en zonas dispersas de las regiones Andina y Amazónica.

Entre tanto, las precipitaciones de mayor consideración se prevén en zonas del golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar y Magdalena, Atlántico, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, oriente y sur de Santander, centro y norte de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, sur de Tolima y Huila, sur de Chocó y Valle del Cauca, oriente de Cauca, y en Nariño, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá la intensidad de los vientos y el oleaje, aunque con una disminución en las lluvias”, señaló la entidad.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Entre tanto, para el próximo domingo 8 de febrero, el Ideam informó que continuarán las lluvias en el occidente y sur de la región Caribe, en diferentes sectores de la región Andina, así como en zonas de la Amazonía, mientras que en la región Orinoquía se mantendrían condiciones secas.

“Las lluvias más intensas se proyectan y esperan para el golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar, inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Cundinamarca, oriente de Tolima, sur de Huila, sur de Chocó, Valle del Cauca, oriente y centro de Cauca y Nariño, así como en Caquetá, Amazonas, Vaupés y oriente de Guaviare. En San Andrés y Providencia, aunque se espera un predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lluvias, especialmente en el área marítima”, proyectó el Ideam sobre el domingo.

Más de Nación

Juan Sebastián Anzola Quintero, fisicoculturista que murió en un gimnasio del norte de Bogotá.

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

Nueve excombatientes de las Farc reconocen crímenes contra comunidades étnicas en audiencia histórica de la JEP en Cali.

JEP ejecutó el 99,3 % del presupuesto asignado en el 2025

Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales.

Emiten alerta preventiva por nuevo frente frío en el Magdalena; estas son las recomendaciones

Edificio Publicaciones Semana

SEMANA, comprometidos con la verdad

Laura Sarabia y el rey Carlos III.

Tambalea polémica resolución de la Cancillería que eliminó requisito de idiomas para embajadores

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Ideam lanza alerta máxima por la llegada de nuevo fenómeno que afectará varias regiones de Colombia este fin de semana

Lluvia

El frente frío sigue afectando a Colombia en lluvias: el pronóstico del clima durante este fin de semana, según el Ideam

ED 2258

Condenados los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía por secuestro y tortura de dos trabajadores

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se abrirá un nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Mina en Guachetá, Cundinamarca.

Hallan sin vida a dos de los seis mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca

Noticias Destacadas