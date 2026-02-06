Las lluvias en el país no cesan y el más reciente informe entregado por el Ideam, sobre el pronóstico del clima para este fin de semana, no es que sea muy alentador al respecto.

De acuerdo al Ideam, para este fin de semana comprendido entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero se prevé un aumento generalizado de las lluvias en gran parte del país, con mayor relevancia en la región Caribe y sus zonas costeras, así como en el norte y occidente de la región Andina y la región Pacífica.

“Un nuevo frente frío ocasionará incremento de los vientos y del oleaje en el mar Caribe, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en el Caribe occidental. La interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá lluvias fuertes en la región Caribe”, agregó el Ideam en el informe entregado este viernes 6 de febrero.

Así mismo, se informó que se esperan precipitaciones intensas en el departamento de Córdoba, así como en sectores del golfo de Urabá y la Mojana.

“En Bogotá se prevé la presencia de lluvias durante las tardes del viernes 6 y sábado 7 de febrero, mientras que para el domingo 8 se esperan precipitaciones más sectorizadas”, advirtió el Ideam sobre el clima en la capital del país.

A continuación, el reporte del Ideam por días

Para el sábado, 7 de febrero, el Ideam anunció que se mantendrán las lluvias fuertes en diversos sectores de la región Caribe, así como en el centro y sur de la región Pacífica, y en zonas dispersas de las regiones Andina y Amazónica.

Entre tanto, las precipitaciones de mayor consideración se prevén en zonas del golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar y Magdalena, Atlántico, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, oriente y sur de Santander, centro y norte de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, sur de Tolima y Huila, sur de Chocó y Valle del Cauca, oriente de Cauca, y en Nariño, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

“En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá la intensidad de los vientos y el oleaje, aunque con una disminución en las lluvias”, señaló la entidad.

Entre tanto, para el próximo domingo 8 de febrero, el Ideam informó que continuarán las lluvias en el occidente y sur de la región Caribe, en diferentes sectores de la región Andina, así como en zonas de la Amazonía, mientras que en la región Orinoquía se mantendrían condiciones secas.

“Las lluvias más intensas se proyectan y esperan para el golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar, inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Cundinamarca, oriente de Tolima, sur de Huila, sur de Chocó, Valle del Cauca, oriente y centro de Cauca y Nariño, así como en Caquetá, Amazonas, Vaupés y oriente de Guaviare. En San Andrés y Providencia, aunque se espera un predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lluvias, especialmente en el área marítima”, proyectó el Ideam sobre el domingo.