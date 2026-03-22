Economía

UNGRD corregirá fallas en casas reconstruidas en Providencia y Santa Catalina tras huracán Iota: anuncian plan por $1 billón

Aseguran además la construcción de un hospital de nivel 2.

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Redacción Semana
22 de marzo de 2026, 10:11 a. m.
Este es el plan que anunció la entidad.
Este es el plan que anunció la entidad. Foto: SEMANA

Hace unas horas, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres anunció un plan millonario que buscaría corregir las fallas en la reconstrucción de viviendas y demás infraestructuras de las islas de Providencia y Santa Catalina, tras el difícil momento que vivieron hace varios años.

El plan será presentado ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para su aprobación e implementación. La inversión será exactamente de 1,3 billones de pesos y será estructurado en dos fases.

Alerta por grave daño ambiental en Providencia y Santa Catalina por acumulación de escombros y residuos tras paso del huracán Iota
Hubo un grave daño ambiental en Providencia y Santa Catalina por acumulación de escombros y residuos tras paso del huracán Iota Foto: Defensoría del Pueblo

La primera es la de recuperación Temprana y Adaptación y Recuperación para el Buen Vivir. Su objetivo principal es corregir las fallas identificadas en el proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Iota y garantizar una recuperación integral, sostenible y con enfoque diferencial.

Estos son los seis programas que desarrollarán:

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  • Construcción y reconstrucción de viviendas e infraestructura
  • Gestión del transporte
  • Desarrollo sostenible y gobernanza para el pueblo Raizal
  • Servicios ambientales y gestión del riesgo
  • Servicios sociales básicos
  • Soberanía alimentaria y transformación productiva
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Priorizarán la reparación de las viviendas deficientemente reconstruidas tras el paso del huracán Iota, la construcción de un hospital de nivel 2, un albergue definitivo en cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, la construcción de 100 viviendas de interés social, así como el fortalecimiento de proyectos productivos, especialmente en el sector pesquero.

Providencia luego del paso del huracán Iota.
Este es el plan con 6 frentes. Foto: AP

También buscarían la reconstrucción de infraestructura educativa, cultural y deportiva, además de la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); el desarrollo de proyectos de transición energética y otras iniciativas orientadas a la reactivación social y económica de la isla.

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“La versión actualizada del PAE fue elaborada por la UNGRD mediante consulta previa, en cumplimiento de la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, garantizando la inclusión de las prioridades del pueblo Raizal y el respeto por su identidad cultural”, indicaron en el comunicado.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, alertó sobre ruido alrededor de supuestas presiones a contratistas.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, anunció el plan. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API