UNGRD corregirá fallas en casas reconstruidas en Providencia y Santa Catalina tras huracán Iota: anuncian plan por $1 billón

Hace unas horas, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres anunció un plan millonario que buscaría corregir las fallas en la reconstrucción de viviendas y demás infraestructuras de las islas de Providencia y Santa Catalina, tras el difícil momento que vivieron hace varios años.
El plan será presentado ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para su aprobación e implementación. La inversión será exactamente de 1,3 billones de pesos y será estructurado en dos fases.
La primera es la de recuperación Temprana y Adaptación y Recuperación para el Buen Vivir. Su objetivo principal es corregir las fallas identificadas en el proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Iota y garantizar una recuperación integral, sostenible y con enfoque diferencial.
Estos son los seis programas que desarrollarán:
- Construcción y reconstrucción de viviendas e infraestructura
- Gestión del transporte
- Desarrollo sostenible y gobernanza para el pueblo Raizal
- Servicios ambientales y gestión del riesgo
- Servicios sociales básicos
- Soberanía alimentaria y transformación productiva
Priorizarán la reparación de las viviendas deficientemente reconstruidas tras el paso del huracán Iota, la construcción de un hospital de nivel 2, un albergue definitivo en cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, la construcción de 100 viviendas de interés social, así como el fortalecimiento de proyectos productivos, especialmente en el sector pesquero.
También buscarían la reconstrucción de infraestructura educativa, cultural y deportiva, además de la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); el desarrollo de proyectos de transición energética y otras iniciativas orientadas a la reactivación social y económica de la isla.
“La versión actualizada del PAE fue elaborada por la UNGRD mediante consulta previa, en cumplimiento de la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, garantizando la inclusión de las prioridades del pueblo Raizal y el respeto por su identidad cultural”, indicaron en el comunicado.