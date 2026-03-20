Gobierno expide nuevo decreto buscando que hogares produzcan su propia energía con paneles solares: esto dice la norma

La transición energética es una de las prioridades globales urgentes, dados los graves efectos del cambio climático.

La iniciativa que busca que los hogares impementen paneles solares en sus casas ha sido puesta en la evaluación de cientos de países y tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la eliminación de dependencia de combustibles fósiles finitos.

Esta medida buscaría transformar el modelo energético hacia fuentes renovables, limpias y sostenibles, mejorando la salud pública, la seguridad energética, la economía y la calidad del aire. Recientemente, se conoció una nueva propuesta con la que el Gobierno Nacional buscaría impulsar este proceso, ahora desde los hogares.

La medida buscaría motivar la autogeneración de energía. Foto: Raúl Palacios

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que aunque ya existe el programa Colombia Solar, que entrega subsidios para impulsar las iniciativas sostenibles en hogares, ahora plantea dentro del mismo programa una alternativa para que usuarios participen en la generación de la energía eléctrica.

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La medida se reglamentó oficialmente en la Resolución 40159 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía. Con esta se permitirá la instalación de soluciones fotovoltaicas individuales y colectivas con las que los usuarios podrán cubrir su consumo básico de electricidad, mediante la autogeneración.

Edwin Palma, ministro de Minas, se refirió a la iniciativa. Foto: cortesía /minMinas

Esta resolución prioriza a beneficiarios que estén focalizados con base en criterios como pobreza, costo del servicio de energía, condiciones del territorio donde habitan, entre otros como la potencia de la radiación solar en la zona.

Adicional a ello, la normativa define los esquemas de operación y de mantenimiento a largo plazo, hasta por 25 años, para dar una garantía de sostenibilidad de los sistemas instalados, además de la inclusión de medición avanzada para hacer seguimiento, tanto al consumo como a la energía generada por cada hogar.

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Con el programa, la cartera espera aliviar las presiones que se generan sobre el fondo de subsidios del sector eléctrico, buscando una transición con un enfoque social.