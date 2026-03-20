Las mujeres están dejando de parir: nacimientos bajaron un 4,5 % durante 2025

Aumentaron los homicidios, se redujeron los suicidios. Los nacimientos bajan y la población adulta es cada vez más voluminosa, lo que hace que ese grupo de edad sea el que tienen el mayor porcentaje de fallecimientos.

Esas son algunas de las conclusiones que surgen de las estadísticas de nacimientos y muertes en 2025, según el informe presentado por Piedad Urdinola, directora del Dane.

Las mujeres están dejando de parir y el declive en los números se acentuó a partir de la pandemia, en 2020.

Para 2025 las estadísticas preliminares evidencian que nacieron 433.678 colombianos, una contracción de 4,5 %, y un promedio de 1 hijo por las mujeres que deciden ser mamás. En 2008 esa cifra era de 715.453 nacimientos.

Estadísticas de nacimientos en Colombia 2025 Foto: Dane / Informe

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