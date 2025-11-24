Nación
Ideam habla de “condiciones atmosféricas inestables” este lunes, 24 de noviembre: conozca el último pronóstico del clima
La institución entregó el más reciente pronóstico sobre lo que se espera del clima a lo largo de este lunes.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país durante este lunes, 24 de noviembre.
En el transcurso del día se prevén condiciones atmosféricas inestables en varias regiones, estarán caracterizadas por alta cobertura nubosa y acompañadas de lluvias.
Este panorama se espera especialmente en las regiones Pacífica, Amazonía (norte), Orinoquía, Andina y Caribe (sur). Además, se espera que las precipitaciones se intensifiquen entre la tarde y noche.
De acuerdo con el Ideam, los mayores acumulados de lluvia podrían presentarse en zonas de los departamentos de Bolívar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Tolima, Huila, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés y Caquetá.
Para el mar Caribe se pronostican precipitaciones significativas hacia el occidente y suroccidente. En el caso del océano Pacífico, se prevé que se mantendrán condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes y habrá una alta posibilidad de tormentas eléctricas a lo largo de su extensión, especialmente en las zonas del centro y sur.
En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la institución indica que se tendrá un cielo entre parcialmente cubierto y mayormente nublado, con lloviznas y lluvias ligeras, principalmente en el área marítima.
Bogotá, según el Ideam, en la mañana tendrá cielo parcialmente nublado y muy seguramente estará acompañado de lluvias ligeras en el suroriente.
Ya para la tarde, se estima cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de ocurrencia de lluvias de variada intensidad en sectores del occidente y norte de la ciudad. Además, habrá una temperatura máxima de aproximadamente 21 °C.
Finalmente, para la noche se prevén lluvias generalizadas que estarán acompañadas de un cielo mayormente nublado.
El clima en otras ciudades principales
- Barranquilla: Se prevé cielo escasamente nublado con predominio de tiempo seco a lo largo de la jornada, no se descartan lloviznas de corta duración en la tarde. (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Cielo parcialmente a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, no se descartan lloviznas en la tarde. (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lluvias de variada intensidad durante la jornada. (T. máx.: 27 °C).
- Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 19 °C).
- Bucaramanga: cielo parcialmente nublado con posibles lloviznas ocasionales en horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Condiciones mayormente nubladas con lluvias de variada intensidad, especialmente durante la tarde y noche. (T. máx.: 29 °C).