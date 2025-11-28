Nación
Ideam entrega el pronóstico del clima en Colombia para el 29 y 30 de noviembre; advierte fuertes lluvias en estas regiones
Se prevén afectaciones climaticas específicas en Bogotá.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este fin de semana se esperan condiciones lluviosas en amplios sectores de las regiones Andina, Pacífica y en áreas dispersas de la Caribe y la Amazonía.
Para Bogotá, la entidad indicó que se esperan precipitaciones, especialmente durante la tarde y la noche. El día con mayor probabilidad de lluvias será el domingo 30, con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C como mínima y 19 °C como máxima.
Pronóstico para el sábado 29 de noviembre
El Ideam señaló que para este día se espera una ligera disminución de las lluvias en general. El cielo estará entre parcial y mayormente nublado en varias zonas del país.
Las lluvias moderadas a fuertes podrían presentarse en la región Pacífica, el norte y occidente de la región Andina, el oriente de la Amazonía y algunos sectores de la región Caribe. En la Orinoquía predominará el tiempo seco; sin embargo, no se descartan lluvias ligeras en el piedemonte llanero.
Entre los departamentos con probabilidad de precipitaciones se encuentran La Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba en la región Caribe; Antioquia, Norte de Santander, Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca y el oriente de Caldas en la región Andina; y el occidente de Chocó, Valle del Cauca y Cauca en la región Pacífica. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias sobre el sector marítimo hacia el sur del archipiélago.
Pronóstico para el domingo 30 de noviembre
Para este día, se espera una reducción de las lluvias en la Orinoquía, la Amazonía y el oriente del Caribe. No obstante, persistirán precipitaciones en distintos sectores de las regiones Pacífica y Andina.
De acuerdo con el reporte, se prevén lluvias fuertes en el sur de Cesar, centro y sur de Bolívar, Córdoba, golfo de Urabá, Antioquia, Santanderes, noroccidente de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda, centro y sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, occidente y sur de Cauca, así como en el norte y oriente de Nariño.
También se pronostican precipitaciones dispersas en el occidente de Meta, Casanare y zonas de Arauca, Vichada, Vaupés y Guainía. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias ligeras y dispersas, principalmente en el sector sur del archipiélago.