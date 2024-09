¿Por qué visitar Cali? Descubra su cultura, gastronomía y ritmos inigualables

La ciudad se llama Cali. La ciudad tiene un río. Más o menos así comienza uno de los cuentos del inmortal Andrés Caicedo. Me lo contó su hermana Rosario y me pidió buscarlo. En el libro de cuentos, me dijo. Pero yo me quedé con esa frase, pensando que Andrés estaba equivocado, pues la ciudad no tiene un río. Tiene siete: Cali, Cauca, Pance, Cañaveralejo, Meléndez, Aguacatal y Lilí. Y por esos siete bajan pájaros todas las mañanas y en los árboles de sus orillas viven loros que gritan histéricos todas las tardes.