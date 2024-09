Delirio, la fuerza de la salsa que superó la violencia y la pobreza en Cali

“Mi contextura no es la de un bailarín de salsa caleña. Siempre se piensa que una persona que es tan grande no puede bailar bien”, recordó Zamora, nacido en Cali, pero criado en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. El estereotipo estaba tan arraigado en la industria que cuando ingresó a Delirio, a mediados de 2006 mientras hacía sus prácticas en otra empresa, prefirió ocultar su talento para bailar.

“Yo estoy en Delirio desde su primera función, pero nadie sabía que bailaba. Vestía mesas, hacía ramos y cosas de decoración. Patinaba en todo lo que me pusieran a hacer”, explicó. Y lo hacía con estoicismo. Al fin y al cabo, se sentía ejerciendo su profesión, pero la tarima no dejaba de llamarlo. Su situación era un poco el reflejo de Delirio en su etapa de definición. En esa época, se presentaba en un escenario desmontable para 600 espectadores y bajo una carpa que se alquilaba a una escuela de circo.

Un bailarín excepcional

Ante la posibilidad de que otros aspirantes pudieran superarlo en agilidad, Zamora sabía que su esfuerzo debía ser doble, como siempre que se subía a un escenario. Esa vez no fue la excepción. Las pisadas de sus zapatos talla 43 se impusieron como las de nadie y la cadencia estuvo a la altura. El descubrimiento de su talento en Delirio fue sorpresivo para sus jefes y compañeros. Su estatura no le impedía brillar ni seguir el ritmo de otros con la mitad de su peso.

“Para mí fue bien importante porque no me dijeron: ‘Usted no puede’. Todo lo contrario. Desde ahí se empezaron a buscar espacios donde yo pudiera brillar más. Me dejaron ser y empecé a sentar un precedente con mi estilo y corporalidad, algo muy importante en una ciudad como Cali, donde nace un bailarín nuevo todos los días”. Zamora empezó a asumir más funciones en escena. Su protagonismo creció con el mismo Delirio, que en 2009 se instaló en una sede propia con un escenario de 3.600 metros cuadrados. Mientras el colectivo crecía en personal, llevaba el show a nuevos países y llegaba a muchas más personas –incluyendo celebridades como Barack Obama y Marc Anthony–, Zamora evolucionaba dentro de la carpa.