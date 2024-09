Una joya del cine colombiano: el museo que reúne más de 14 mil piezas con su historia

“Fueron los primeros proyectores que reprodujeron al mismo tiempo imagen y sonido en Cali. Con ellos, que primero pertenecieron al Teatro Jorge Isaacs de Cali en 1932, se inauguró el Teatro Asturias. Al verlos en el taller, me emocioné muchísimo, me sedujeron. Los compré y, finalmente, ese fue el embrión de lo que después sería Caliwood”, recordó.

“Siempre me ha interesado la mecánica de los aparatos que dieron origen a la revolución industrial en el siglo XIX. Esa es la parte que más me atrae. En Caliwood he logrado retratar esa ilusión de conservar antigüedades. He armado una colección con aparatos que datan de 1839. Hay, inclusive, un daguerrotipo de 1880 con toda la trazabilidad de cómo llegó al país”, contó.