A sus 61 años, el escritor Alonso Sánchez Baute aún no ha revisado las cajas en las que guarda las fotos de sus días en Valledupar. Vivió solo 15 años en la capital del Cesar, pero ese tiempo le bastó para forjar una mirada y varios recuerdos: las tardes de chismes de las abuelas, la cuentería. El auge del vallenato y el crecimiento inesperado de su ciudad natal fueron otros de ellos. De hecho, cada vez que regresaba a Valledupar, visitaba los barrios nuevos y los recorría enteros. Si Baute abriera esas cajas, la nostalgia lo invadiría, y es quizá por eso que todavía no lo hace.

La capital vallenata, claro, no ha sido la excepción. En los últimos años, el Caribe colombiano se ha convertido en sinónimo de avance y tesón. Los ocho departamentos de la región han crecido a pasos agigantados, transformando vidas y generando oportunidades. Las inversiones en salud y educación, la consolidación de empresas privadas, el despegue de la oferta turística y la visibilización de las expresiones culturales son algunas de las razones que lo explican. Hoy, empresarios, líderes y referentes de la región también lo confirman.

“Ser cartagenera me dio una voz que suena diferente en la cocina, una que no olvida de dónde viene”: Leonor Espinosa. | Foto: Archivo personal

“Era una ciudad de contrastes, que hoy percibo con una energía vibrante, más despierta, con jóvenes que exploran nuevos caminos y con un crecimiento cultural y gastronómico que empieza a expresar identidades auténticas. Ese desarrollo debe ir de la mano de una inclusión real y de un respeto profundo por lo que somos. No se trata solo de crecer económicamente, sino de integrar a quienes han sostenido la cultura de la ciudad con sus manos”, puntualizó Espinosa.

“Cartagena no tiene un solo sabor, tiene una cadencia de sabores que hablan con acento propio. Por mi parte, más allá de los premios y los reconocimientos, el logro que más destaco es haber construido una cocina que expresa identidad. Una cocina que no se limita a ofrecer sabores, sino que cuenta historias, que genera preguntas. También haber logrado que la biodiversidad y la cultura colombiana tengan un lugar legítimo en la alta cocina. Porque no se trata de cocinar bien, sino de generar sentido”, agregó Espinosa.