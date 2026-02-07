Gente

Reconocida agente de tránsito destapó dura historia batallando contra delicada enfermedad; sospechó de brujería: “Cambió mi vida”

La mujer se había hecho viral por ser considerada la ‘agente de tránsito más bella de Colombia’.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de febrero de 2026, 2:34 p. m.
Daniela Gaviria, famosa como la 'Agente de tránsito más bella de Colombia'. Foto: Instagram @dany06g - Más allá del silencio / Montaje SEMANA

Daniela Gaviria se ubicó en redes sociales y los medios nacionales como protagonista de una dolorosa historia, debido a una enfermedad que le fue diagnosticada. La mujer, reconocida como la ‘agente de tránsito más bella de Colombia’, tuvo que lidiar con instantes muy fuertes por un diagnóstico que le dieron.

De acuerdo con lo que se conoció, la paisa expuso su caso en plataformas digitales, dejando en evidencia un panorama desalentador con el que batalló por mucho tiempo. Pese a que se viralizó por imágenes en las que se destacaba su belleza, por dentro luchaba con una noticia muy dura.

Daniela Gaviria concedió una entrevista a Rafael Poveda, donde habló sobre cómo fue aquel día en el que su video se hizo viral, sin imaginar la preocupación que cargaba por esta complicación de salud que apareció en su cuerpo.

“Un día normal de trabajo, pero era curiosamente uno de los días en los que más enferma me sentía porque estaba batallando a la vez emocionalmente con un diagnóstico. Vengo a enterarme de que se viraliza un video en mi trabajo, porque al terminar el turno llego a casa y comienzan a mencionarme en redes sociales”, dijo.

“Ese día cambió mi vida, llegó con emociones, diagnósticos y con decisiones”, agregó.

Al profundizar sobre qué le diagnosticaron, la agente de tránsito indicó que se trataba de una enfermedad autoinmune, la cual desató cambios extremos en su físico y su estabilidad emocional.

Un poco más de un mes me habían diagnosticado una enfermedad autoinmune, llamada esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia. Una enfermedad que causa exceso de colágeno, dañando tejidos y afectando órganos internamente. Es muy limitante, me volví sensible a muchas cosas, causa mucho dolor, cambios físicos”, afirmó.

Tuve cambios en mis facciones, en el color de mi piel; la piel se vuelve dura… como tocar una piedra, acartonada. Se recogen tendones, crea inflamación”, describió ante cámaras.

El contexto de la uniformada cambió cuando la medicina le respondió y aseguró que no había cura para su complicación. “Los médicos me dijeron que no había cura, pero yo decidí no rendirme”, apuntó.

“Muchos decían que lo mío era brujería por envidia, pero yo me enfoqué en sanar y en seguir adelante”, señaló, indicando que fue donde un angeólogo.

YouTube video Hx0c3yK0Slw thumbnail

Una vez que vio que los procedimientos no hacían efecto en su cuerpo, solamente se basó en su fe para salir adelante y acceder a un trasplante de médula ósea. Todo surgió muy rápido, por lo que su creencia se fortaleció y tomó impulso.

“La fe fue mi medicina más fuerte, y gracias a Dios hoy puedo contar mi historia”, apuntó, señalando que creía que pudo ser algo relacionado con brujería, debido a las razones que aparecieron en su proceso.

Daniela Gaviria sigue en su proceso, avanzando y aprendiendo de todo esto que le tocó vivir.

