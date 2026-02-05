Tras informe de SEMANA, Policía refuerza seguridad en cárcel atacada con granada por temida banda en Barranquilla

Luego de que SEMANA diera a conocer que los empleados administrativos de la cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla no estuvieran asistiendo presencialmente a sus lugares de trabajo por miedo a nuevos atentados en ese sitio, la Policía Metropolitana anunció que fortaleció la seguridad.

“Las medidas adoptadas incluyen el incremento del pie de fuerza, patrullajes permanentes en puntos estratégicos, controles vehiculares y de personas, así como la instalación de puestos de control fijos y móviles en las vías de acceso al establecimiento penitenciario. De igual manera, se activó un plan baliza y señalización preventiva, acompañado de revistas constantes en el perímetro interno y externo de la cárcel”, detalló la institución policial.

Tanto en la cárcel a cargo del Inpec como en la que administra la Alcaldía de Barranquilla hay vigilancia. Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, indicaron que con estas medidas lo que buscan es poder garantizar la integridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y los trabajadores de la cárcel distrital.

“Se ha reforzado de manera integral el dispositivo de seguridad, con presencia permanente de nuestras unidades, controles continuos y acciones preventivas que nos permitan garantizar la tranquilidad y el orden en el entorno de la Cárcel Distrital”, detalló el brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana.

Y es que los responsables de este ataque con explosivo serían los integrantes de la peligrosa banda de Los Costeños o Bloque Resistencia Caribe al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, por unos supuestos traslados de integrantes de Los Pepes a ese lugar.

En medio de este hecho, dos guardas de seguridad terminaron lesionados, por lo que fueron trasladados hasta centros asistenciales cercanos. Fuentes de la cárcel distrital El Bosque hablaron bajo reserva con esta revista y dieron a conocer algunas medidas de seguridad que tomaron las autoridades.

“Los trabajadores se encuentran trabajando de manera remota y a los directivos de esa cárcel se les da seguridad con el propósito de salvaguardar su integridad en medio de estas situaciones”, dijo una fuente.

Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla. Foto: Colprensa

En los alrededores de este centro carcelario hay una tensa calma y las autoridades permanecen con la seguridad al máximo para poder evitar nuevos hechos que lamentar.