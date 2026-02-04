Empleados administrativos de cárcel en Barranquilla no van a trabajar por temor tras atentado con granada: hay graves amenazas de Los Costeños

Este miércoles, 4 de febrero, SEMANA logró confirmar mediante fuentes de la cárcel Distrital El Bosque, de Barranquilla, que los empleados administrativos no están asistiendo a sus oficinas luego de que se registrara un ataque con granada que dejó a dos guardas de seguridad heridos.

“Los trabajadores se encuentran trabajando de manera remota y a los directivos de esa cárcel se les da seguridad con el propósito de salvaguardar su integridad en medio de estas situaciones”, dijo una fuente.

Esta revista conoció extraoficialmente que fuera del penal hay un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla con el fin de evitar nuevos ataques. Asimismo, los controles en los barrios de los alrededores han sido intensificados con planes de registro a personas, entre otras actividades.

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos

Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla. Foto: Colprensa

Y es que los responsables de este ataque con explosivo serían los integrantes de la peligrosa banda de Los Costeños o Bloque Resistencia Caribe al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, por unos supuestos traslados de integrantes de Los Pepes a ese lugar.

Tras el atentado con explosivo, comenzó a circular por medio de las redes sociales un panfleto firmado por Los Costeños, lo que reforzaría la hipótesis que tienen las autoridades en Barranquilla, aunque no la han hecho pública de manera oficial.

Dos vigilantes heridos tras ataque con explosivo a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla: esto dice la Policía

Este es el panfleto de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe que circula en redes sociales. Foto: Suministrada a SEMANA.

En su momento, el brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó detalles de lo sucedido en este sitio.

“Al dirigirse las patrullas de policía a conocer el motivo de esta policía, se encuentra que hay dos guardas de seguridad lesionados en la zona del parqueadero de este centro de rehabilitación y se dan cuenta de que dos sujetos en motocicleta momentos antes habían lanzado un artefacto que detonó al interior del parqueadero o de la zona común de ingreso a este centro de rehabilitación”, explicó.