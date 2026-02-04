Atlántico

Empleados administrativos de cárcel en Barranquilla no van a trabajar por temor tras atentado con granada: hay graves amenazas de Los Costeños

La situación de seguridad en la zona es bastante compleja.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

4 de febrero de 2026, 5:02 p. m.
En este lugar se registró el atentado con una granada.
En este lugar se registró el atentado con una granada. Foto: Suministrada a SEMANA.

Este miércoles, 4 de febrero, SEMANA logró confirmar mediante fuentes de la cárcel Distrital El Bosque, de Barranquilla, que los empleados administrativos no están asistiendo a sus oficinas luego de que se registrara un ataque con granada que dejó a dos guardas de seguridad heridos.

“Los trabajadores se encuentran trabajando de manera remota y a los directivos de esa cárcel se les da seguridad con el propósito de salvaguardar su integridad en medio de estas situaciones”, dijo una fuente.

Esta revista conoció extraoficialmente que fuera del penal hay un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla con el fin de evitar nuevos ataques. Asimismo, los controles en los barrios de los alrededores han sido intensificados con planes de registro a personas, entre otras actividades.

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos
Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla.
Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla. Foto: Colprensa

Y es que los responsables de este ataque con explosivo serían los integrantes de la peligrosa banda de Los Costeños o Bloque Resistencia Caribe al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, por unos supuestos traslados de integrantes de Los Pepes a ese lugar.

Nación

Alias Pipe Tuluá se declarará no culpable en los Estados Unidos por el cargo de narcotráfico

Nación

Hernán Penagos, registrador nacional, alerta: en varios municipios, grupos armados ilegales tendrían “intereses políticos” en las elecciones

Medellín

Gobernador de Antioquia cuestionó la lista de criminales de alto valor que Petro entregó a Trump: “¿Dónde está Calarcá?

Barranquilla

Más de 50 viviendas afectadas por fuerte oleaje en Santa Verónica, Atlántico: este es el panorama

Nación

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

Nación

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

Nación

Lucy Cruz de Quiñones, elegida presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por primera vez una mujer llega este cargo

Barranquilla

Lluvias en Barranquilla: se reportan emergencias por temporada invernal

Barranquilla

“Explotó durísimo”: habla testigo de ataque con granada a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla, que dejó dos guardas heridos

Barranquilla

La peligrosa banda que está detrás del atentado a una cárcel en Barranquilla: esta es la historia

Tras el atentado con explosivo, comenzó a circular por medio de las redes sociales un panfleto firmado por Los Costeños, lo que reforzaría la hipótesis que tienen las autoridades en Barranquilla, aunque no la han hecho pública de manera oficial.

Dos vigilantes heridos tras ataque con explosivo a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla: esto dice la Policía
Este es el panfleto de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe que circula en redes sociales.
Este es el panfleto de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe que circula en redes sociales. Foto: Suministrada a SEMANA.

En su momento, el brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó detalles de lo sucedido en este sitio.

“Al dirigirse las patrullas de policía a conocer el motivo de esta policía, se encuentra que hay dos guardas de seguridad lesionados en la zona del parqueadero de este centro de rehabilitación y se dan cuenta de que dos sujetos en motocicleta momentos antes habían lanzado un artefacto que detonó al interior del parqueadero o de la zona común de ingreso a este centro de rehabilitación”, explicó.

Más de Nación

Los investigadores de la Sijín fueron los encargados de materializar las órdenes de captura.

Cayó alias Amaury, enlace del Clan del Golfo con carteles mexicanos de narcotráfico

La tutela que ordenó el traslado de alias Pipe Tuluá se radicó en La Guajira y por un funcionario público en el Valle del Cauca. El juez abrió un incidente de desacato en contra del Inpec.

Alias Pipe Tuluá se declarará no culpable en los Estados Unidos por el cargo de narcotráfico

En este lugar se registró el atentado con una granada.

Empleados administrativos de cárcel en Barranquilla no van a trabajar por temor tras atentado con granada: hay graves amenazas de Los Costeños

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

Hernán Penagos, registrador nacional, alerta: en varios municipios, grupos armados ilegales tendrían “intereses políticos” en las elecciones

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el fin del cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá Córdoba.

Gobernador de Antioquia cuestionó la lista de criminales de alto valor que Petro entregó a Trump: “¿Dónde está Calarcá?

Santa Verónica es considerado destino turístico del Atlántico durante fin de año por sus playas.

Más de 50 viviendas afectadas por fuerte oleaje en Santa Verónica, Atlántico: este es el panorama

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Lucy Cruz de Quiñones, elegida presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por primera vez una mujer llega este cargo

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

🔴 Gran Foro Colombia 2026: el registrador, el procurador y el contralor general conversan sobre los retos para las elecciones

Noticias Destacadas