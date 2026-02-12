Medellín

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de Aburrá y Medellín tras el fenómeno invernal?

Aunque las lluvias ayudan a limpiar la atmósfera, expertos advierten que la humedad y la estabilidad del aire pueden favorecer la acumulación de material particulado en el Valle de Aburrá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

12 de febrero de 2026, 3:31 p. m.
Una mala calidad del aire afecta el sistema respiratorio.
Una mala calidad del aire afecta el sistema respiratorio. Foto: Getty Images

Las lluvias recientes han generado un alivio parcial en la contaminación atmosférica, pero autoridades y expertos advierten que el fenómeno invernal no garantiza una mejora sostenida de la calidad del aire en Medellín y su área metropolitana.

Parque Berrío entrará en remodelación tras casi 30 años sin intervención

El riesgo de episodios críticos de contaminación

Las lluvias que han marcado el inicio del año en el Valle de Aburrá han tenido un doble efecto sobre la calidad del aire.

Por un lado, han contribuido a lavar parcialmente la atmósfera y reducir concentraciones puntuales de contaminantes, pero por otro, han coincidido con condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de material particulado en superficie.

Esto se ha convertido en un patrón recurrente en Medellín y su área metropolitana durante las transiciones climáticas.

Medellín

Movilidad en Medellín: páginas web y canales digitales para verificar cierres, trancones y emergencias viales

Medellín

La razón por la que es prohibido el tránsito de motos en los túneles más importantes de Colombia

Medellín

Este es el ranking de los barrios más buscados para vivir en Medellín

Medellín

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

Medellín

Clima en Medellín para el 12 de febrero: probabilidad de lluvia y temperaturas estimadas

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

Medellín

Parque Berrío entrará en remodelación tras casi 30 años sin intervención

Confidenciales

Nueva sanción contra Daniel Quintero: tendrá que pagar una multa y retractarse de unas acusaciones contra concejal de Medellín

Finanzas

Trabajo para comunicadores: hay múltiples vacantes en Bogotá y Medellín; así puede aplicar

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Sistema de Alerta Temprana (SIATA) han advertido que la región se encuentra en un periodo crítico de gestión de episodios de contaminación atmosférica, asociado a la transición entre la temporada seca y la lluviosa.

En este periodo, factores como la nubosidad persistente, la humedad y la estabilidad atmosférica reducen la dispersión de contaminantes.

Lo anterior puede elevar las concentraciones de partículas finas (PM2.5), consideradas el principal riesgo para la salud pública, como se indica en metropol.gov.

El Servicio Nacional de Meteorología advierte de posibles inundaciones repentinas en varias ciudades del centro de Texas.
Medellín también ha estado azotada por las lluvias. Foto: Getty Images

Este comportamiento no es nuevo. Las autoridades ambientales explican que el Valle de Aburrá, por su forma estrecha y rodeada de montañas, presenta una ventilación limitada que dificulta el recambio del aire, como se registra en la página de la Alcaldía de Medellín, Secretaría del Medio Ambiente.

Esto sucede especialmente en épocas de lluvia o transición climática, cuando la atmósfera se vuelve más estable y se acumulan gases y partículas contaminantes.

Si bien los aguaceros pueden limpiar temporalmente la atmósfera, las capas de nubes bajas y la disminución de la radiación solar reducen la turbulencia atmosférica, lo que favorece la permanencia del material particulado en superficie.

Estas condiciones suelen desencadenar los llamados “episodios críticos” de contaminación, que históricamente se presentan entre febrero y marzo y entre octubre y noviembre.

Las cifras de los últimos años muestran que el problema es estructural

En 2023 y 2024, Medellín registró concentraciones promedio anuales de PM2.5 cercanas a 15 microgramos por metro cúbico, aún lejos del umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que establece un límite anual de 5 microgramos.

https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/este-es-el-ranking-de-los-barrios-mas-buscados-para-vivir-en-medellin/202649/

En ciudades vecinas del valle, como Bello y Envigado, los niveles fueron incluso mayores, lo que evidencia una exposición crónica de la población a contaminantes.

Aunque las lluvias del fenómeno invernal pueden generar alivios temporales en la calidad del aire, el Valle de Aburrá continúa enfrentando una problemática estructural agravada por su geografía, el crecimiento urbano y las condiciones meteorológicas de transición.

La calidad del aire, aunque en ocasiones se mantiene en niveles considerados “aceptables” según la normativa nacional, sigue lejos de los estándares internacionales y representa un desafío ambiental y sanitario.

Más de Medellín

La Concesión Pacífico Tres trabaja en la vía Manizales - Medellín

Movilidad en Medellín: páginas web y canales digitales para verificar cierres, trancones y emergencias viales

Respirar

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de Aburrá y Medellín tras el fenómeno invernal?

Túnel de Oriente.

La razón por la que es prohibido el tránsito de motos en los túneles más importantes de Colombia

Medellín concentra una oferta mensual superior a 37.000 inmuebles, con predominio de apartamentos en estratos medios y altos

Este es el ranking de los barrios más buscados para vivir en Medellín

Bandas de Medellín hablan de las elecciones.

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

El Concejo ha acompañado los hitos urbanos, institucionales y sociales que han marcado el desarrollo de Medellín.

Clima en Medellín para el 12 de febrero: probabilidad de lluvia y temperaturas estimadas

Sanciones por incumplir el pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 13 de febrero

Vista del Parque Berrío, en el centro de Medellín, que será intervenido a partir del 23 de febrero como parte de un proyecto de renovación urbana anunciado por la Alcaldía.

Parque Berrío entrará en remodelación tras casi 30 años sin intervención

Ciudadanos pueden solicitar el certificado de propiedad de manera virtual o presencial en las oficinas de la Alcaldía de Medellín.

Así se solicita el certificado de propiedad en la Alcaldía de Medellín: requisitos, pasos y costos

Cortes de agua en Medellín.

Cortes de agua en Medellín y municipios cercanos este 12 de febrero: EPM anunció suspensiones por modernización de redes

Noticias Destacadas