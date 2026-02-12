Las lluvias recientes han generado un alivio parcial en la contaminación atmosférica, pero autoridades y expertos advierten que el fenómeno invernal no garantiza una mejora sostenida de la calidad del aire en Medellín y su área metropolitana.

El riesgo de episodios críticos de contaminación

Las lluvias que han marcado el inicio del año en el Valle de Aburrá han tenido un doble efecto sobre la calidad del aire.

Por un lado, han contribuido a lavar parcialmente la atmósfera y reducir concentraciones puntuales de contaminantes, pero por otro, han coincidido con condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de material particulado en superficie.

Esto se ha convertido en un patrón recurrente en Medellín y su área metropolitana durante las transiciones climáticas.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Sistema de Alerta Temprana (SIATA) han advertido que la región se encuentra en un periodo crítico de gestión de episodios de contaminación atmosférica, asociado a la transición entre la temporada seca y la lluviosa.

En este periodo, factores como la nubosidad persistente, la humedad y la estabilidad atmosférica reducen la dispersión de contaminantes.

Lo anterior puede elevar las concentraciones de partículas finas (PM2.5), consideradas el principal riesgo para la salud pública, como se indica en metropol.gov.

Este comportamiento no es nuevo. Las autoridades ambientales explican que el Valle de Aburrá, por su forma estrecha y rodeada de montañas, presenta una ventilación limitada que dificulta el recambio del aire, como se registra en la página de la Alcaldía de Medellín, Secretaría del Medio Ambiente.

Esto sucede especialmente en épocas de lluvia o transición climática, cuando la atmósfera se vuelve más estable y se acumulan gases y partículas contaminantes.

Si bien los aguaceros pueden limpiar temporalmente la atmósfera, las capas de nubes bajas y la disminución de la radiación solar reducen la turbulencia atmosférica, lo que favorece la permanencia del material particulado en superficie.

Estas condiciones suelen desencadenar los llamados “episodios críticos” de contaminación, que históricamente se presentan entre febrero y marzo y entre octubre y noviembre.

Las cifras de los últimos años muestran que el problema es estructural

En 2023 y 2024, Medellín registró concentraciones promedio anuales de PM2.5 cercanas a 15 microgramos por metro cúbico, aún lejos del umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que establece un límite anual de 5 microgramos.

En ciudades vecinas del valle, como Bello y Envigado, los niveles fueron incluso mayores, lo que evidencia una exposición crónica de la población a contaminantes.

Aunque las lluvias del fenómeno invernal pueden generar alivios temporales en la calidad del aire, el Valle de Aburrá continúa enfrentando una problemática estructural agravada por su geografía, el crecimiento urbano y las condiciones meteorológicas de transición.

La calidad del aire, aunque en ocasiones se mantiene en niveles considerados “aceptables” según la normativa nacional, sigue lejos de los estándares internacionales y representa un desafío ambiental y sanitario.