Córdoba

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

José Miguel y José Alfonso López Doria habían desaparecido en inmediaciones de la vereda Bongomella.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 5:03 a. m.
Dos hermanos fueron hallados sin vida tras ser arrastrados por una corriente súbita en San Pelayo, Córdoba.
Dos hermanos fueron hallados sin vida tras ser arrastrados por una corriente súbita en San Pelayo, Córdoba. Foto: Alcaldía de San Pelayo.

En las últimas horas, fue encontrado el cadáver de José Alfonso López Doria quien, junto a su hermano José Miguel, habían sido arrastrados por una creciente súbita en el municipio de San Pelayo, uno de los afectados por la grave situación provocada por un fenómeno ambiental denominado frente frío que llevó al gobierno colombiano a declarar la emergencia económica.

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

“El grupo de búsqueda y rescate halló el cuerpo de José Alfonso López Doria, segundo joven reportado como desaparecido tras ser arrastrado por una fuerte corriente a la altura del puente El Barroso, entre La Madera y Bongamella. Expresamos nuestro profundo dolor y acompañamos a su familia en este difícil momento. Paz en su tumba”, informó la Alcaldía de San Pelayo.

El cuerpo de su hermano había sido hallado 24 horas antes, a dos kilómetros del lugar donde sufrieron la emergencia, según medios locales, al intentar cruzar un arroyo en un caballo.

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba.
Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba. Foto: Alcaldía de San Pelayo

Los hermanos José Miguel y José Alfonso son dos de las 18 personas que, según cifras de la UNGRD, divulgadas por su director Carlos Carrillo, murieron entre el primero y el nueve de febrero a causa de las inundaciones provocadas por el frente frío.

