En las últimas horas, fue encontrado el cadáver de José Alfonso López Doria quien, junto a su hermano José Miguel, habían sido arrastrados por una creciente súbita en el municipio de San Pelayo, uno de los afectados por la grave situación provocada por un fenómeno ambiental denominado frente frío que llevó al gobierno colombiano a declarar la emergencia económica.

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

“El grupo de búsqueda y rescate halló el cuerpo de José Alfonso López Doria, segundo joven reportado como desaparecido tras ser arrastrado por una fuerte corriente a la altura del puente El Barroso, entre La Madera y Bongamella. Expresamos nuestro profundo dolor y acompañamos a su familia en este difícil momento. Paz en su tumba”, informó la Alcaldía de San Pelayo.

El cuerpo de su hermano había sido hallado 24 horas antes, a dos kilómetros del lugar donde sufrieron la emergencia, según medios locales, al intentar cruzar un arroyo en un caballo.

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba. Foto: Alcaldía de San Pelayo

Los hermanos José Miguel y José Alfonso son dos de las 18 personas que, según cifras de la UNGRD, divulgadas por su director Carlos Carrillo, murieron entre el primero y el nueve de febrero a causa de las inundaciones provocadas por el frente frío.

En las cifras expuestas por el gobierno Petro para declarar la emergencia económica, como sucedió ayer en horas de la noche, está que las inundaciones por ese fenómeno provocaron en ocho departamentos, entre el 27 de enero y el 6 de febrero, “65 emergencias, entre las cuales se encuentran: 53 eventos de inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, 1 erosión fluvial y 1 erosión costera”.

En ese lapso fueron afectadas 69.235 familias, 252.233 personas, con un saldo de 10 fallecidos y tres heridos, según el Gobierno.

Solamente en Córdoba, según Carlos Carrillo, se estima que cerca de 157.000 hectáreas se hayan visto afectadas, daños en 160 vías, en 24 puentes, en 15 puentes peatonales, nueve centros de salud y 52 centros educativos.

Un equipo periodístico de SEMANA recorrió las zonas más afectadas en ese departamento y dialogó con las personas que cargan con lo poco que les quedó.

Por ejemplo, María de la Cruz Jennery Contreras, una mujer de 70 años, no dejó de llorar al recordar la crueldad de la naturaleza. Contó que lo perdió todo y nada pudo hacer porque todo fue en un “abrir y cerrar de ojos”. Residía en el barrio El Dorado.