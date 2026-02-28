Ideam advierte aumento de “temperaturas máximas” en varias zonas de Colombia: se intensificará la percepción de calor

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó un nuevo informe en el que advirtió que se prevén días en los que haya un incremento de las temperaturas en distintas regiones de Colombia.

Esta situación se presentará a inicios del mes de marzo, de acuerdo con la entidad.

Estas son las gráficas sobre cómo estará la temperatura en los próximos días. Foto: Ideam

En este momento, según los últimos análisis, hay un descenso en la cobertura nubosa, especialmente en las regiones de la Orinoquía, Amazonía, Caribe (centro y oriente) y sectores del bajo Magdalena.

“Esta situación favorece una mayor radiación solar, lo que se traduce en un aumento de las temperaturas máximas, particularmente después del mediodía”, precisó en el Ideam.

Ideam entregó el pronóstico del clima y reveló dónde lloverá este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo

De igual manera, en zonas de la Amazonía y en el oriente y sur de la Orinoquía hay niveles elevados de humedad, lo que podría generar una sensación térmica más alta, intensificando la percepción de calor en estas áreas.

“De acuerdo con los modelos de pronóstico analizados por el Instituto —que integran variables como nubosidad, temperatura y humedad—, estas condiciones podrían extenderse también hacia sectores del centro y norte de la región andina“, señaló la autoridad meteorológica en el informe.

La institución emitió una serie de recomendaciones para enfrentar esta situación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo mismo, el Ideam recomendó que haya una atención especial en los siguientes departamentos: Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Cesar, Magdalena, La Guajira, así como en el centro y norte de Bolívar y el valle del Magdalena medio.

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

De igual manera, emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía, por lo menos mientras que este fenómeno se termina:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Instituto.

Tomar medidas de autocuidado, como la adecuada hidratación y la

Reducción de la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación.

Atender las recomendaciones de las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo.

“El instituto continuará realizando el seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas en el territorio nacional, con el propósito de anticipar posibles riesgos asociados a estos episodios de altas temperaturas y brindar información oportuna para la toma de decisiones”, concluyó la entidad.