Nación

Ideam advierte aumento de “temperaturas máximas” en varias zonas de Colombia: se intensificará la percepción de calor

La institución indicó que esta situación se puede registrar especialmente después del mediodía.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
28 de febrero de 2026, 10:55 a. m.
Se prevé aumento de temperatura en Colombia.
Se prevé aumento de temperatura en Colombia. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó un nuevo informe en el que advirtió que se prevén días en los que haya un incremento de las temperaturas en distintas regiones de Colombia.

Esta situación se presentará a inicios del mes de marzo, de acuerdo con la entidad.

Estas son las gráficas sobre cómo estará la temperatura en los próximos días.
Estas son las gráficas sobre cómo estará la temperatura en los próximos días. Foto: Ideam

En este momento, según los últimos análisis, hay un descenso en la cobertura nubosa, especialmente en las regiones de la Orinoquía, Amazonía, Caribe (centro y oriente) y sectores del bajo Magdalena.

“Esta situación favorece una mayor radiación solar, lo que se traduce en un aumento de las temperaturas máximas, particularmente después del mediodía”, precisó en el Ideam.

Bogotá

Encuentran a una persona muerta en plena calle de Bogotá: video muestra cuando sujetos bajaron el cuerpo de un carro y lo tiraron

Cali

Qué hacer en Cali este fin de semana: museos, ecoparques, caminatas y eventos gratuitos para salir de la rutina

Cali

Estos son cinco lugares tradicionales para probar la chuleta valluna en Cali y sus alrededores: se le hará agua la boca

Nación

Se conoce lo que dijo mujer que apareció con un arma en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: contó por qué la llevaba

Nación

Exclusivo: la familia del niño Kevin Acosta denunciará al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud y al gerente de la Nueva EPS

Nación

Estos son los detalles de una investigación por presunta violación de datos que comprometería a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y que dejaría como víctima a Day Vásquez

Nación

Salud Hernández- Mora se internó en las profundidades de la Sierra Nevada y entrevistó al comandante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima y reveló dónde lloverá este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo

Nación

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

Nación

Prepare el paraguas: lluvias de marzo serán hasta un 41 % más fuertes que en 2025, advierte el Ideam

Ideam entregó el pronóstico del clima y reveló dónde lloverá este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo

De igual manera, en zonas de la Amazonía y en el oriente y sur de la Orinoquía hay niveles elevados de humedad, lo que podría generar una sensación térmica más alta, intensificando la percepción de calor en estas áreas.

“De acuerdo con los modelos de pronóstico analizados por el Instituto —que integran variables como nubosidad, temperatura y humedad—, estas condiciones podrían extenderse también hacia sectores del centro y norte de la región andina“, señaló la autoridad meteorológica en el informe.

Calor / Sol
La institución emitió una serie de recomendaciones para enfrentar esta situación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo mismo, el Ideam recomendó que haya una atención especial en los siguientes departamentos: Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Cesar, Magdalena, La Guajira, así como en el centro y norte de Bolívar y el valle del Magdalena medio.

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

De igual manera, emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía, por lo menos mientras que este fenómeno se termina:

  • Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Instituto.
  • Tomar medidas de autocuidado, como la adecuada hidratación y la
  • Reducción de la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación.
  • Atender las recomendaciones de las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo.

“El instituto continuará realizando el seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas en el territorio nacional, con el propósito de anticipar posibles riesgos asociados a estos episodios de altas temperaturas y brindar información oportuna para la toma de decisiones”, concluyó la entidad.

Más de Nación

Este es el momento en el que los responsables dejan el cadáver en el sitio.

Encuentran a una persona muerta en plena calle de Bogotá: video muestra cuando sujetos bajaron el cuerpo de un carro y lo tiraron

Cali, Colombia

Qué hacer en Cali este fin de semana: museos, ecoparques, caminatas y eventos gratuitos para salir de la rutina

Estos son algunos lugares recomendados para comer una buena chuleta valluna.

Estos son cinco lugares tradicionales para probar la chuleta valluna en Cali y sus alrededores: se le hará agua la boca

Esta es la mujer señalada de aparecer en el acto político con un arma de fuego.

Se conoce lo que dijo mujer que apareció con un arma en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: contó por qué la llevaba

Manuel Villanueva, abogado de la familia de Kevin Acosta.

Exclusivo: la familia del niño Kevin Acosta denunciará al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud y al gerente de la Nueva EPS

ED 2275

Estos son los detalles de una investigación por presunta violación de datos que comprometería a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y que dejaría como víctima a Day Vásquez

Salud Hernández-Mora subió por trochas durante varias horas para entrevistar a José Luis Pérez, conocido con el alias de Cholo, comandante de Conquistadores de la Sierra.

Salud Hernández- Mora se internó en las profundidades de la Sierra Nevada y entrevistó al comandante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Los 23 alcaldes de la subregión acordaron con el Gobierno, a regañadientes, la implementación del piloto para avanzar en las obras.

La única vía 4G sin finalizar en Antioquia está embolatada y se ha convertido en un dolor de cabeza; alcaldes le reclaman al Gobierno

ed 2275

A contratistas de Invías no les pagan desde hace meses: son más de 430 mil millones de pesos en facturas atrasadas que ponen obras en riesgo

Noticias Destacadas