Las autoridades de gestión del riesgo en Colombia emitieron una advertencia preventiva por condiciones meteomarinas adversas en el Caribe colombiano.

Se prevén vientos moderados a fuertes y un oleaje que podría alcanzar hasta cuatro metros de altura en altamar durante varios días.

La alerta fue emitida por la UNGRD con base en reportes técnicos de la Dirección General Marítima (Dimar) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entidades responsables del monitoreo de las condiciones meteorológicas y oceánicas del país.

Condiciones meteorológicas intensas en el mar Caribe

Según el reporte oficial, entre el 4 y el 8 de marzo se espera el fortalecimiento de los vientos del este y noreste sobre el mar Caribe.

Este fenómeno está asociado a sistemas de alta presión subtropical que intensifican la circulación atmosférica en la región.

Los pronósticos indican que los vientos podrían oscilar entre 20 y 35 nudos, es decir, aproximadamente entre 37 y 65 kilómetros por hora, lo que generaría un aumento significativo en la altura del oleaje.

En estas condiciones, las olas podrían alcanzar entre dos y cuatro metros en mar abierto, un nivel que representa riesgo para embarcaciones pequeñas y actividades marítimas.

Las condiciones más intensas se prevén durante los primeros días del evento, especialmente el 4 y 5 de marzo.

Sin embargo, los pulsos de viento y oleaje podrían mantenerse de forma intermitente hasta el día 8.

Pescadores artesanales del Caribe colombiano enfrentan condiciones de mar agitado tras la alerta por vientos fuertes y oleaje de hasta cuatro metros emitida por autoridades de gestión del riesgo. Foto: Getty Images

Departamentos y zonas con mayor riesgo

Las autoridades marítimas señalan que los impactos más notorios se presentarían en varias áreas del litoral Caribe, entre ellas:

La Guajira

Magdalena

Atlántico

Bolívar

También se vería afectado el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde las condiciones de mar podrían ser más intensas debido a la exposición directa al sistema de vientos.

En menor medida, las autoridades prevén efectos en sectores de Sucre, Córdoba y el golfo de Urabá.

En zonas costeras, el impacto de los vientos sería menor que en altamar, aunque podrían registrarse rachas cercanas a los 37 km/h, especialmente durante las noches y madrugadas.

Además del aumento del oleaje en mar abierto, el sistema atmosférico podría generar mar de fondo en sectores costeros del sur del Caribe colombiano.

Este fenómeno consiste en oleajes generados lejos de la costa que se propagan hasta el litoral, aumentando el riesgo de corrientes fuertes, inundaciones costeras y afectaciones a infraestructuras cercanas al mar.

Las zonas con mayor probabilidad de este fenómeno incluyen partes del Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y algunos sectores de Bolívar.

La Dirección General Marítima advirtió sobre vientos entre 37 y 55 km/h y olas de hasta 3,5 metros en varios sectores de la Costa Caribe durante esta semana. Foto: Getty Images

Recomendaciones para autoridades y comunidades costeras

Ante este panorama, la UNGRD pidió a las autoridades locales y a los comités territoriales de gestión del riesgo mantener un monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y meteorológicas, así como seguir los boletines emitidos por el Ideam, la Dimar y las capitanías de puerto.

Las recomendaciones se enfocan especialmente en pescadores artesanales, operadores turísticos, transportadores marítimos y comunidades costeras.

Se deben extremar precauciones antes de realizar actividades en el mar durante los días en que se prevén las condiciones más intensas.

Este tipo de fenómenos es relativamente frecuente en el Caribe colombiano cuando se fortalecen los sistemas de alta presión y los vientos alisios, lo que incrementa temporalmente el oleaje y puede generar episodios de mar agitado en diferentes puntos del litoral.