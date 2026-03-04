Nación

Colombia bajo el clima extremo: lluvias, tormentas y alertas activas en varias regiones para hoy 4 de marzo

El país enfrenta variaciones significativas de temperatura y precipitaciones, mientras 306 municipios permanecen en alerta por incendios y desastres naturales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

4 de marzo de 2026, 6:43 a. m.
Temperaturas máximas y probabilidad de lluvias. Información basada en datos oficiales delIdeam e Idiger
Temperaturas máximas y probabilidad de lluvias. Información basada en datos oficiales delIdeam e Idiger Foto: Getty Images

Durante este miércoles, el clima en Colombia mostrará cielos nublados, lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en varias regiones, mientras que cientos de municipios se mantienen en alerta por incendios, deslizamientos e inundaciones, según el Ideam y el Idiger.

Durante la jornada de este miércoles, el clima en Colombia estará marcado por una variabilidad significativa en distintas regiones.

Habrá predominio de nubosidad y lluvias de intensidad variable, según el pronóstico emitido por el Ideam en convenio con el Idiger, con información de la meteoróloga Eliana Fonseca.

En el territorio nacional, se prevé abundante nubosidad y precipitaciones dispersas, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, sur de la Caribe y áreas de la Amazonía. Sectores como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,

Medellín

Pronóstico del clima en Medellín advierte lluvias y tormentas eléctricas en Medellín: esto dice el Ideam

Nación

Juez ordenó libertad al escolta sorprendido con millonaria suma y material electoral

Cali

Esta es la sorprendente historia de Bioaventura, un valluno que pasó de ser un humilde panadero a un deportista extremo que cautiva en redes sociales

Medellín

En Segovia continúan desplazadas más de 220 personas tras vil ataque a una humilde familia con dron cargado de explosivos

Barranquilla

Fiesta, extorsión y posible vínculo criminal: las hipótesis del espeluznante crimen de dos hermanas de 14 y 17 años en Malambo

Nación

¿Qué pasará con el escolta del secretario de la Cámara de Representantes capturado con 145 millones de pesos y material electoral?

Cali

La disputa territorial entre comunidades Misak y el Cric que tiene paralizado al Cauca: estos son los detalles del enfrentamiento

Bogotá

Conductores del SITP denuncian presuntas irregularidades de seguridad: ladrillos usados para soportar las sillas; “Falta de mantenimiento”

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: siniestro vial deja un fallecido en el centro de la ciudad

Bogotá

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

El litoral Caribe sur y Pacífico, así como departamentos del suroeste colombiano, podrían registrar lluvias moderadas a fuertes, con probables tormentas eléctricas sectorizadas.

Entre las áreas con acumulados significativos de lluvia se incluyen las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, y el piedemonte amazónico.

En las principales ciudades, se esperan las siguientes condiciones:

  • Barranquilla:cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y temperatura máxima de 33 °C.
  • Cartagena: predominio de cielo ligeramente nublado con tiempo seco, aunque se esperan lluvias ligeras a moderadas sectorizadas en la tarde y noche. Temperatura máxima: 32 °C.
  • Medellín:cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas sectorizadas. Temperatura máxima: 28 °C.
  • Tunja: tempo seco durante la mañana, con cielo mayormente nublado y lluvias de moderada intensidad en la tarde y noche. Temperatura máxima: 20 °C.
  • Bucaramanga: cielo mayormente nublado con lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas sectorizadas. Temperatura máxima: 27 °C.
  • Cali: nubosidad predominante y probabilidad de lluvias moderadas a fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas. Temperatura máxima: 30 °C.
Mapa del país con el estado del tiempo en las principales ciudades y alertas vigentes por incendios, deslizamientos e inundaciones.
Mapa del país con el estado del tiempo en las principales ciudades y alertas vigentes por incendios, deslizamientos e inundaciones. Foto: Infografía generada con Chapt GPT a partir de datos oficiales del Ideam y el Idiger

Clima en la capital: lloviznas sectorizadas y cielo parcialmente nublado

En Bogotá, la jornada se presenta con predominio de cielo parcialmente nublado y tiempo seco durante la mañana.

En la tarde se espera la ocurrencia de lluvias ligeras en sectores del occidente y sur de la ciudad.

Hacia la noche, las lloviznas podrían persistir en el oriente y el centro de la capital, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

La temperatura máxima estimada para hoy es de 21 °C, mientras que la mínima registrada durante la madrugada fue de 12 °C, según información del Ideam y el Idiger.

Alertas vigentes: incendios, deslizamientos e inundaciones en varias regiones

El Ideam también mantiene alertas activas en varias regiones del país.

En materia de incendios, 306 municipios presentan algún nivel de alerta, de los cuales 79 se encuentran en rojo, con mayor concentración en los departamentos de Meta, con 22 municipios, Casanare, con 16, y Boyacá, con 15.

Respecto a los deslizamientos, 222 municipios registran alertas, de los cuales 58 están en rojo, siendo más críticos los casos de Chocó, Antioquia, Nariño y Cauca.

En cuanto a las alertas hidrológicas, se prevé riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Magdalena-Cauca, así como en diversas áreas del Pacífico y Caribe.

Finalmente, en el ámbito meteomarino, se mantienen advertencias por viento y oleaje en el Mar Caribe y el Pacífico, con niveles de alerta naranjas y amarillos dependiendo de la región.

Más de Nación

Lluvias en Medellín.

Pronóstico del clima en Medellín advierte lluvias y tormentas eléctricas en Medellín: esto dice el Ideam

La Policía capturó al escolta del secretario de la cámara de representantes, José Luis Lacouture

Juez ordenó libertad al escolta sorprendido con millonaria suma y material electoral

cleyderson Tejada Martínez, Bioaventura.

Esta es la sorprendente historia de Bioaventura, un valluno que pasó de ser un humilde panadero a un deportista extremo que cautiva en redes sociales

María Cecilia Silva y sus hijos Alonso de Jesús Silva, el tesorero de la Junta de Acción Comunal de La Jagua, y Yalusan Cano, miembro del comité de Conciliación de la misma, asesinados en un ataque con un dron cargado con explosivos en Segovia, Antioquia.

En Segovia continúan desplazadas más de 220 personas tras vil ataque a una humilde familia con dron cargado de explosivos

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Fiesta, extorsión y posible vínculo criminal: las hipótesis del crimen de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Malambo

La Policía capturó al escolta del secretario de la cámara de representantes, José Luis Lacouture

¿Qué pasará con el escolta del secretario de la Cámara de Representantes capturado con 145 millones de pesos y material electoral?

Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana.

La disputa territorial entre comunidades Misak y el Cric que tiene paralizado al Cauca: estos son los detalles del enfrentamiento

Según los conductores, esta situación afecta su salud y representaría un riesgo para los usuarios. Existen copias de más de tres videos que así lo evidencian.

Conductores del SITP denuncian presuntas irregularidades de seguridad: ladrillos usados para soportar las sillas; “Falta de mantenimiento”

El hecho se presentó en inmediaciones de la Terminal Salitre.

Conductor atropelló y agredió a un policía en Bogotá tras intentar escapar de un puesto de control; todo quedó en video

Noticias Destacadas