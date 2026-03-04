Durante este miércoles, el clima en Colombia mostrará cielos nublados, lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en varias regiones, mientras que cientos de municipios se mantienen en alerta por incendios, deslizamientos e inundaciones, según el Ideam y el Idiger.

Durante la jornada de este miércoles, el clima en Colombia estará marcado por una variabilidad significativa en distintas regiones.

Habrá predominio de nubosidad y lluvias de intensidad variable, según el pronóstico emitido por el Ideam en convenio con el Idiger, con información de la meteoróloga Eliana Fonseca.

En el territorio nacional, se prevé abundante nubosidad y precipitaciones dispersas, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, sur de la Caribe y áreas de la Amazonía. Sectores como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,

El litoral Caribe sur y Pacífico, así como departamentos del suroeste colombiano, podrían registrar lluvias moderadas a fuertes, con probables tormentas eléctricas sectorizadas.

Entre las áreas con acumulados significativos de lluvia se incluyen las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, y el piedemonte amazónico.

En las principales ciudades, se esperan las siguientes condiciones:

Barranquilla:cielo entre ligero y parcialmente nublado , con predominio de tiempo seco y temperatura máxima de 33 °C.

, con predominio de tiempo seco y temperatura máxima de 33 °C. Cartagena: predominio de cielo ligeramente nublado con tiempo seco, aunque se esperan lluvias ligeras a moderadas sectorizadas en la tarde y noche. Temperatura máxima: 32 °C.

predominio de cielo ligeramente nublado con tiempo seco, aunque se esperan lluvias ligeras a moderadas sectorizadas en la tarde y noche. Temperatura máxima: 32 °C. Medellín:cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas sectorizadas. Temperatura máxima: 28 °C.

eléctricas sectorizadas. Temperatura máxima: 28 °C. Tunja: tempo seco durante la mañana, con cielo mayormente nublado y lluvias de moderada intensidad en la tarde y noche. Temperatura máxima: 20 °C.

tempo seco durante la mañana, con cielo mayormente nublado y lluvias de moderada intensidad en la tarde y noche. Temperatura máxima: 20 °C. Bucaramanga: cielo mayormente nublado con lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas sectorizadas. Temperatura máxima: 27 °C.

cielo mayormente nublado con lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas sectorizadas. Temperatura máxima: 27 °C. Cali: nubosidad predominante y probabilidad de lluvias moderadas a fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas. Temperatura máxima: 30 °C.

Mapa del país con el estado del tiempo en las principales ciudades y alertas vigentes por incendios, deslizamientos e inundaciones. Foto: Infografía generada con Chapt GPT a partir de datos oficiales del Ideam y el Idiger

Clima en la capital: lloviznas sectorizadas y cielo parcialmente nublado

En Bogotá, la jornada se presenta con predominio de cielo parcialmente nublado y tiempo seco durante la mañana.

En la tarde se espera la ocurrencia de lluvias ligeras en sectores del occidente y sur de la ciudad.

Hacia la noche, las lloviznas podrían persistir en el oriente y el centro de la capital, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

La temperatura máxima estimada para hoy es de 21 °C, mientras que la mínima registrada durante la madrugada fue de 12 °C, según información del Ideam y el Idiger.

Alertas vigentes: incendios, deslizamientos e inundaciones en varias regiones

El Ideam también mantiene alertas activas en varias regiones del país.

En materia de incendios, 306 municipios presentan algún nivel de alerta, de los cuales 79 se encuentran en rojo, con mayor concentración en los departamentos de Meta, con 22 municipios, Casanare, con 16, y Boyacá, con 15.

Respecto a los deslizamientos, 222 municipios registran alertas, de los cuales 58 están en rojo, siendo más críticos los casos de Chocó, Antioquia, Nariño y Cauca.

En cuanto a las alertas hidrológicas, se prevé riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Magdalena-Cauca, así como en diversas áreas del Pacífico y Caribe.

Finalmente, en el ámbito meteomarino, se mantienen advertencias por viento y oleaje en el Mar Caribe y el Pacífico, con niveles de alerta naranjas y amarillos dependiendo de la región.