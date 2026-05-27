Si el cargador de su celular se calienta mientras carga, tenga cuidado: este detalle podría indicar una falla importante

¿Alguna vez ha notado que el cargador de su celular se calienta más de lo habitual? Aunque en ciertas situaciones esto puede ser normal, es importante prestar atención cuando el aumento de temperatura podría indicar una falla o un problema que requiere atención inmediata para evitar riesgos y daños.

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De acuerdo con información de la marca INIU, durante la carga de un celular la corriente eléctrica circula por el cable y el adaptador, lo que naturalmente puede generar un incremento moderado de temperatura. Para evitar riesgos, los cargadores modernos cuentan con mecanismos internos diseñados para regular el calor y mantenerlo dentro de parámetros seguros.

Sin embargo, en ciertas circunstancias el dispositivo puede sobrecalentarse más de lo recomendable, una situación que podría afectar el funcionamiento del cargador, comprometer el estado del celular e incluso representar un peligro para el usuario.

El cargador del celular no se debe ubicar en zonas inflamables. Foto: Getty Images

¿En qué momento el cargador requiere atención inmediata?

Un ligero calentamiento del cargador mientras alimenta el celular suele formar parte de un funcionamiento normal. De hecho, algunos modelos actuales han sido desarrollados para tolerar determinadas temperaturas gracias a sistemas de seguridad integrados, los cuales ayudan a controlar el calor y reducir el riesgo de un sobrecalentamiento inmediato durante el proceso de carga.

No obstante, la situación cambia cuando el adaptador alcanza una temperatura excesiva al punto de resultar difícil de tocar o permanece caliente durante demasiado tiempo. Ese comportamiento podría estar relacionado con una falla interna, un uso inadecuado o un desgaste del accesorio.

Si usa cargadores o cables de baja calidad, que no están certificados, pueden no regular bien el flujo de energía. Foto: Getty Images

INIU advierte que un cargador sometido a temperaturas elevadas durante largos periodos puede convertirse en un riesgo importante dentro del hogar. Cuando el calor se acumula de manera excesiva, existe la posibilidad de que el accesorio presente fallas graves e incluso origine un incendio, especialmente si permanece conectado sin supervisión o se utiliza en condiciones inadecuadas.

Además del peligro para el entorno, el sobrecalentamiento también puede afectar directamente el funcionamiento del celular. El calor extremo tiene la capacidad de deteriorar la batería, reducir considerablemente su vida útil y ocasionar daños permanentes en componentes internos del dispositivo.

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Entre las causas más comunes de este problema se encuentra el uso de cargadores genéricos o de baja calidad. Muchos de estos productos económicos no cuentan con sistemas eficientes para disipar el calor y suelen estar fabricados con materiales menos resistentes, elevando el riesgo de acumulación térmica durante sesiones prolongadas.

Otro factor frecuente es emplear un cargador incompatible con el modelo del celular. Los fabricantes recomiendan utilizar siempre el accesorio original o, al menos, que cuente con certificaciones de seguridad para evitar irregularidades en el suministro de energía y elevar la temperatura más de lo debido.

La batería del celular en su componente delicado que se puede dañar fácilmente por malas prácticas. Foto: Getty Images

A esto se suma el uso de cables deteriorados, doblados o defectuosos, los cuales pueden alterar el flujo eléctrico y producir un calentamiento peligroso. Asimismo, colocar el cargador sobre superficies blandas, como camas o sofás, o utilizarlo en espacios con poca ventilación y expuestos al sol, favorece que el calor quede atrapado y aumente el riesgo de daños tanto para el dispositivo como para el usuario.

¿Cuál es la solución ante el calentamiento del celular?

Cuando exista sospecha de que un cargador se está calentando más de lo normal, lo recomendable es actuar rápidamente para evitar posibles riesgos. La primera medida consiste es desconectarlo de la corriente eléctrica y retirarlo también del celular.

Consumidores de tecnología buscan entender las razones detrás del cambio en la temperatura de los cargadores de sus dispositivos móviles. Foto: Getty Images

Si el accesorio presenta señales visibles de deterioro, como partes derretidas, manchas de quemaduras o daños en el cable, lo más prudente es suspender su uso de inmediato y desecharlo en puntos adecuados para residuos electrónicos.

Después de desconectarlo, el cargador debe permanecer en un lugar seguro hasta que recupere una temperatura normal, evitando acercarlo a otras fuentes de calor o intentar enfriarlo de forma brusca.

Si el problema persiste y el accesorio vuelve a calentarse excesivamente en usos posteriores, los especialistas recomiendan reemplazarlo por uno certificado y de buena calidad, ya que continuar utilizándolo podría representar un peligro tanto para el dispositivo como para el usuario.