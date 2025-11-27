Suscribirse

Google Maps comienza a implementar su nuevo modo de ahorro de energía: estos son los celulares a los que llegará la novedad

El servicio habitualmente conlleva un consumo elevado de batería al requerir el uso constante de datos móviles.

Redacción Tecnología
27 de noviembre de 2025, 8:07 p. m.
El servicio habitualmente conlleva un consumo elevado de batería al requerir el uso constante de datos móviles. | Foto: Getty Images

Google ha comenzado a lanzar el nuevo modo de ahorro de energía de Google Maps para sus ‘smartphones’ de la serie Pixel 10, que permite reducir el consumo de batería del dispositivo mientras se utiliza la aplicación de navegación, aumentando la autonomía hasta cuatro horas más.

El servicio de navegación de Google Maps habitualmente conlleva un consumo elevado de batería al requerir el uso constante de datos móviles, acceso al GPS y la pantalla siempre encendida, normalmente con un brillo elevado, lo que se traduce en una experiencia algo exigente para el ‘smartphone’.

En este sentido, utilizar Google Maps para un viaje largo en el que no se pueda recargar la batería del móvil puede ser un problema. Frente a ello, la tecnológica pretende ofrecer una experiencia más sencilla de navegación que permita ahorrar batería.

Se trata del Modo de ahorro de energía de Google Maps, que se dio a conocer recientemente como parte de las novedades del ‘Pixel Drop’ de noviembre y que ya se está comenzando a implementar para todos los ‘smartphones’ de la serie Pixel 10, como ha podido conocer Android Authority.

En concreto, este modo de ahorro de energía está pensado para la conducción en coche y se basa en un diseño simplificado de la aplicación que solo muestra la información clave, como los próximos giros del trayecto, pero deja de lado otras indicaciones y no enseña el mapa detallado.

Google Maps tiene varias funciones que le facilitan la vida a los conductores. | Foto: Montaje con Getty Images
Contexto: La carretera más peligrosa del mundo está en Latinoamérica: causaba 300 muertes al año y Google Maps aún la sugiere

De esta forma, puede ofrecer los servicios básicos de navegación ahorrando múltiples recursos y, por tanto, permite viajar con más tranquilidad, ya que Google asegura que la batería durará hasta cuatro horas más.

Como ha detallado el medio citado, esta opción utiliza una nueva función de Android llamada Modo AOD Mínimo, que permite que Google Maps se ejecute en la pantalla siempre activa con un consumo mínimo de energía. Por ejemplo, solo muestra imágenes en blanco y negro y utiliza un brillo reducido.

Contexto: Las 4 funciones de Google Maps que todo conductor debería utilizar para evitar accidentes en la vía

Así, para activar este modo de ahorro de energía en Google Maps, se deberá acceder a la página de Navegación dentro de la Configuración de la ‘app’. Tras ello, en Opciones de conducción, se podrá activar el Modo de ahorro de energía. Con todo ello, por el momento, se trata de una función exclusiva de los últimos ‘smartphones’ de Google.

Google Maps añade nuevas opciones de privacidad en su sistema de reseñas: ahora podrá ocultar su nombre real

Además de ofrecer indicaciones de rutas, Google Maps permite descubrir nuevos establecimientos y lugares de interés, apoyándose en las reseñas que los usuarios publican.

Tradicionalmente, estos comentarios se mostraban con el nombre real asociado a la cuenta de Google. Sin embargo, desde este mes también será posible utilizar un apodo y una foto de perfil, tal como informó la compañía en un comunicado publicado en su blog.

Google aclaró que, independientemente de si los usuarios eligen mostrar su nombre real o un apodo, las reseñas seguirán vinculadas a su cuenta y se mantendrán las medidas de protección para detectar “reseñas sospechosas o falsas”.

La opción de usar un apodo se implementará a nivel global durante este mes y estará disponible en Google Maps para Android, iOS y versión de escritorio.

Los usuarios que comparten reseñas en Google Maps son conocidos como guías locales y poseen diferentes niveles según su participación y la utilidad de sus aportes. Además de escribir comentarios, pueden calificar lugares con estrellas y publicar fotografías y videos.

Con información de Europa Press

