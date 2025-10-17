Suscribirse

Tecnología

Google Maps añade un nuevo chip: ahora es más fácil saber a qué hora llegará a la casa

Google Maps lanzó una actualización que facilita conocer el tiempo de llegada al hogar con solo abrir la aplicación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
18 de octubre de 2025, 1:12 a. m.
La nueva función de Google transforma la pantalla principal de Maps con un acceso rápido que revela la hora estimada de llegada al domicilio.
Google Maps mejora su utilidad diaria al incluir un botón que calcula automáticamente la duración del recorrido hasta casa. | Foto: Anadolu via Getty Images

Google Maps está introduciendo una herramienta que promete hacer más fácil el día a día de millones de usuarios, se trata de un nuevo chip o botón ubicado en la parte superior de la pantalla principal que muestra de forma inmediata el tiempo estimado que falta para llegar a casa desde la ubicación actual.

De acuerdo con Android Authority, esta función fue descubierta por el usuario de Discord winner00 en la versión beta y ya genera expectativa por su sencillez y utilidad.

Para utilizar esta nueva función no se necesita abrir una ruta ni escribir la dirección de destino, pues solo basta con abrir la aplicación para ver un pequeño recuadro que indica los minutos de trayecto, además, el diseño incorpora un código de colores que facilita la interpretación:

“El indicador de tiempo también estará codificado por colores, en los mismos colores verde, amarillo o rojo, similar a cómo se muestran actualmente los tiempos de llegada estimados en Google Maps”, señala Android Central.

La compañía tecnológica añadió una función que simplifica la planificación de los trayectos al mostrar el tiempo restante para regresar al hogar.
Con un nuevo diseño en su interfaz, Google Maps ofrece una herramienta que permite saber la hora aproximada en que se llegará a casa. | Foto: Discord Android Authority @winner00

El chip se integra de forma natural con el resto de la interfaz, junto a los íconos habituales que muestran ubicaciones de interés como restaurantes, gasolineras o tiendas, en lugar de estos, aparece el botón “Casa”, que cambia según el medio de transporte más utilizado.

La función es práctica, por ejemplo: si una persona usualmente se transporta en bicicleta, el cálculo del tiempo se ajustará automáticamente a ese tipo de desplazamiento, esto mismo ocurrirá si si viaja en carro o camina.

Contexto: El botón que cambia por completo Google Maps, pocos conocen la ‘vista en vivo’ y revoluciona la forma de caminar

Enfocado en el apoyo visual

Además de ofrecer un simple dato de tiempo, esta actualización apunta a mejorar la experiencia visual y funcional de Google Maps ya que con un solo toque, el usuario puede conocer la duración estimada de su trayecto y también las condiciones del tráfico y la mejor ruta disponible.

Android Central confirma que: “la nueva función de chip de tiempo local solo ha sido vista por un usuario por ahora, pero se espera que Google la implemente para más usuarios en los próximos días”.

Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real.
Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google continúa apostando por una interfaz más limpia, directa y fácil de usar, con funciones que se adaptan al comportamiento real de las personas. Este chip informativo refleja esa filosofía: pequeños cambios que, aunque simples, pueden marcar una gran diferencia al momento de moverse por la ciudad.

Con este nuevo botón, Google Maps refuerza su papel como una herramienta indispensable para quienes buscan ahorrar tiempo y evitar contratiempos en su regreso a casa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grand slam histórico: Suárez enciende a Seattle y deja a Blue Jays contra las cuerdas

2. “No se puede negociar con milicias que atacan con flechas”: alcalde Galán ordena intervención cerca de la embajada de EE. UU.

3. Stream Fighters 4: hora y dónde ver las peleas de Karina García, Yina Calderón y Andrea Valdiri

4. Otro baldado de agua fría para Daniel Quintero: formularon pliego de cargos a siete de sus exfuncionarios por el escándalo de Aguas Vivas

5. Gustavo Petro anunció la salida del director de la Policía, el general Carlos Triana. Este es el motivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Google MapschipMapasAplicaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.