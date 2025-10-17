Google Maps añade un nuevo chip: ahora es más fácil saber a qué hora llegará a la casa

Google Maps está introduciendo una herramienta que promete hacer más fácil el día a día de millones de usuarios, se trata de un nuevo chip o botón ubicado en la parte superior de la pantalla principal que muestra de forma inmediata el tiempo estimado que falta para llegar a casa desde la ubicación actual.

De acuerdo con Android Authority, esta función fue descubierta por el usuario de Discord winner00 en la versión beta y ya genera expectativa por su sencillez y utilidad.

Para utilizar esta nueva función no se necesita abrir una ruta ni escribir la dirección de destino, pues solo basta con abrir la aplicación para ver un pequeño recuadro que indica los minutos de trayecto, además, el diseño incorpora un código de colores que facilita la interpretación:

“El indicador de tiempo también estará codificado por colores, en los mismos colores verde, amarillo o rojo, similar a cómo se muestran actualmente los tiempos de llegada estimados en Google Maps”, señala Android Central.

Con un nuevo diseño en su interfaz, Google Maps ofrece una herramienta que permite saber la hora aproximada en que se llegará a casa. | Foto: Discord Android Authority @winner00

El chip se integra de forma natural con el resto de la interfaz, junto a los íconos habituales que muestran ubicaciones de interés como restaurantes, gasolineras o tiendas, en lugar de estos, aparece el botón “Casa”, que cambia según el medio de transporte más utilizado.

La función es práctica, por ejemplo: si una persona usualmente se transporta en bicicleta, el cálculo del tiempo se ajustará automáticamente a ese tipo de desplazamiento, esto mismo ocurrirá si si viaja en carro o camina.

Enfocado en el apoyo visual

Además de ofrecer un simple dato de tiempo, esta actualización apunta a mejorar la experiencia visual y funcional de Google Maps ya que con un solo toque, el usuario puede conocer la duración estimada de su trayecto y también las condiciones del tráfico y la mejor ruta disponible.

Android Central confirma que: “la nueva función de chip de tiempo local solo ha sido vista por un usuario por ahora, pero se espera que Google la implemente para más usuarios en los próximos días”.

Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google continúa apostando por una interfaz más limpia, directa y fácil de usar, con funciones que se adaptan al comportamiento real de las personas. Este chip informativo refleja esa filosofía: pequeños cambios que, aunque simples, pueden marcar una gran diferencia al momento de moverse por la ciudad.