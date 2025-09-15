El botón que cambia por completo Google Maps, pocos conocen la ‘vista en vivo’ y revoluciona la forma de caminar

En algún momento se ha utilizado la aplicación de mapas de Android, Google Maps, esta app intuitiva y que cuenta con diferentes opciones para trazar rutas cuenta con un botón que lleva al usuario a un espacio de realidad virtual, un gruía prácticamente a mano, pero no como lo piensa, pues esta función incluye la cámara.

Google Maps siempre ha sido el rescate para usuarios de Android, pero también para iPhone, ya que esta aplicación está disponible en App Store y funciona prácticamente igual. Obvio, con los cambios propios de la interfaz de Apple, pero lo demás es totalmente parecido, y es allí precisamente donde comienza este botón a brillar, pues la función está disponible para ambos sistemas operativos.

Descubrir este botón no siempre es fácil, pues usualmente solamente se coloca la ubicación destino y se comienza el viaje siguiente únicamente la línea azul guía y el giroscopio, pero este botón se encuentra en la parte derecha del mapa y lleva el nombre de Live View, (Vista en vivo, en español) y al presionarlo, se despliega un mundo completamente nuevo de posibilidades de navegación.

Una experiencia que transforma la manera de caminar

La magia de Live View radica en su capacidad de fusionar el mundo real con indicaciones digitales superpuestas, imagine caminar por una calle desconocida y ver directamente en la pantalla flechas gigantes flotando sobre los edificios, señalando exactamente hacia dónde debe dirigirse. Es como tener un asistente personal invisible que va guiando paso a paso.

Google Maps integra una herramienta que mejora la orientación al caminar con ayuda de la cámara. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y @joaquinasola5

Esta función es especialmente útil cuando se encuentras en zonas urbanas complejas o espacios donde es fácil perderse, también resulta invaluable para turistas que visitan ciudades por primera vez y necesitan orientación clara sin depender únicamente de mapas bidimensionales que a veces pueden resultar confusos.

Cómo activar y utilizar esta característica

El proceso de activación es sencillo pero requiere algunos pasos iniciales que vale la pena conocer. La primera vez que entre a la función, aparecerá una ventana explicando de qué se trata la herramienta, seguido de una solicitud para otorgar permisos, la función tiene un icono a la parte derecha de una cámara.

“Cuando presiones Live View, aparecerá un mensaje en tu pantalla. Este mensaje te solicitará que apuntes la cámara de tu teléfono a los edificios, las señales de tránsito o cualquier elemento del paisaje que Google Maps pueda reconocer en función de los datos de Street View de esta área”, confirma Google.

Una vez concedidos los permisos, el sistema solicitará que dirija la cámara hacia los edificios o estructuras cercanos, esto para poder que la app “escanee” la ubicación exacta a través de reconocimiento visual del entorno urbano, identificando puntos de referencia específicos.

Tras terminar el escaneo podrá ver la función en vivo, pues aparecerán flechas direccionales flotando sobre las calles en tiempo real desde el celular, indicando precisamente hacia dónde debe ir.