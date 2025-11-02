Suscribirse

Tecnología

La verdad detrás de un supuesto y misterioso ‘agujero negro’ captado por Google Maps en medio del océano

La imagen del supuesto agujero negro descubierto en el océano Pacífico fue compartida por usuarios de la red social Reddit.

Redacción Tecnología
2 de noviembre de 2025, 2:35 p. m.
El supuesto agujero negro generó curiosidad entre los usuarios.
El supuesto agujero negro generó curiosidad entre los usuarios. | Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y Reddit

Entre las aplicaciones que facilitan la vida de los usuarios se encuentra Google Maps, reconocida por su capacidad para brindar información en tiempo real, que permite navegar, explorar y descubrir prácticamente cualquier rincón del planeta, desde grandes ciudades hasta calles rurales poco transitadas.

A lo largo de los años, su mayor fortaleza ha sido la precisión en las indicaciones que ofrece, tanto para peatones como para conductores, ciclistas o usuarios del transporte público.

Gracias a su sistema de geolocalización, el servicio puede calcular rutas, estimar tiempos de llegada y alertar sobre el tráfico o posibles accidentes, convirtiéndose en un aliado para los desplazamientos.

Google también eliminó millones de cuentas falsas de empresas y bloqueó anuncios fraudulentos.
Google Maps es una de las aplicaciones más usadas en el mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, más allá de su función práctica, Google Maps también ha captado imágenes curiosas que despiertan la intriga de los internautas.

Una de ellas fue la de un supuesto ‘agujero negro’ en medio del océano Pacífico, lo que generó curiosidad y numerosas teorías sobre su origen y naturaleza.

Contexto: El botón que cambia por completo Google Maps, pocos conocen la ‘vista en vivo’ y revoluciona la forma de caminar

La imagen no tardó en hacerse viral luego de ser publicada en un foro de Reddit, donde se observaba una mancha negra. Esto desató todo tipo de especulaciones, entre ellas que podría tratarse de una especie de ‘área 51 encubierta’.

Sin embargo, diversas fuentes han señalado que no se trata de un agujero real ni de un fenómeno sobrenatural.

Según explicaron varios medios internacionales, entre ellos DW, la misteriosa figura correspondería a la isla de Vostok, ubicada en el océano Pacífico central y completamente deshabitada.

El tono oscuro que se aprecia en las imágenes podría deberse a la densa vegetación que cubre su superficie, generando esa apariencia negra desde las alturas.

La imagen fue compartida por usuarios de la red social Reddit.
La imagen fue compartida por usuarios de la red social Reddit. | Foto: Getty Images

Este hecho fue compartido por los propios usuarios de la red social y hasta el momento no existe una confirmación oficial de expertos o autoridades que certifique que efectivamente se trate de dicha isla o, por el contrario, de otro tipo de formación.

