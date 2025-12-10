El impresionante estallido de un agujero negro que dejó perplejos a los científicos: “A una escala casi inimaginable”

Los telescopios XMM-Newton, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y XRISM, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), detectaron una brillante explosión proveniente de un agujero negro supermasivo, detalla un estudio publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.

Este enorme objeto tiene una masa equivalente a 30 millones de ‘soles’ y se encuentra en la galaxia espiral lejana llamada NGC 3783, situada a unos 130 millones de años luz de distancia de la Tierra.

Vientos ultrarrápidos nunca antes vistos

El objeto identificado generó en cuestión de horas un fenómeno astronómico que nunca antes había sido visto por los científicos: poderosos vientos que expulsaron material al espacio a unas velocidades de 60.000 kilómetros por segundo.

“Nunca antes habíamos observado un agujero negro generar vientos con tanta rapidez”, afirma el investigador principal, Liyi Gu, en un comunicado de la ESA.

“Por primera vez, hemos visto cómo una rápida ráfaga de rayos X procedente de un agujero negro desencadena inmediatamente vientos ultrarrápidos, que se forman en un solo día”, agrega.

Junto con el telescopio XRISM, la herramienta XMM-Newton ha detectado un fenómeno astronómico inédito. | Foto: DW

Brillo extremo desde el corazón de la galaxia

Los agujeros negros son conocidos por absorber o devorar todo lo que está a su alrededor. Tienen una fuerza gravitacional tan potente que se dice que nada, ni siquiera la luz, puede escapar.

El objeto identificado se alimenta de una región extremadamente brillante conocida como Núcleo Galáctico Activo (AGN), situada en el corazón de NGC 3783 y que resplandece con todo tipo de luces y emite potentes chorros y vientos hacia el cosmos.

“Los AGN son regiones realmente fascinantes e intensas, y objetivos clave tanto para XMM-Newton como para XRISM”, añade el coautor Matteo Guainazzi.

El agujero negro se encuentra en el corazón de la galaxia espiral NGC 3783. | Foto: DW

Comparación con las eyecciones de nuestro Sol

Los vientos del agujero negro se asemejan a grandes erupciones solares de material, conocidas como eyecciones de masa coronal, que se forman cuando el Sol expulsa corrientes de material sobrecalentado al espacio.

Esta observación astronómica demuestra que los agujeros negros supermasivos podrían actuar a veces como el Sol, lo que hace que esos misteriosos objetos parezcan ‘menos extraños’, afirman los autores.

“Los vientos que rodean este agujero negro parecen haberse creado cuando el enredado campo magnético del AGN se ‘desenredó’ repentinamente, de forma similar a las erupciones solares, pero a una escala casi inimaginable”, agrega Guainazzi.

Implicancias de los hallazgos para la comprensión del universo

Camille Diez, coautora de la investigación, plantea que los AGN ventosos juegan un papel importante en cómo sus galaxias anfitrionas evolucionan a lo largo del tiempo y cómo forman nuevas estrellas.

“Debido a su gran influencia, conocer más sobre el magnetismo de los AGN y cómo generan vientos como estos es clave para comprender la historia de las galaxias en todo el universo“, subraya.

El telescopio XMM-Newton ha sido un explorador pionero del universo ‘caliente y extremo’ durante más de 25 años, mientras que XRISM trabaja desde su lanzamiento en 2023 para responder algunas preguntas clave sobre cómo se mueven la materia y la energía a través del cosmos.