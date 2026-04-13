iPhone extremadamente caliente: si recibe un mensaje de alerta, siga estos pasos para estabilizar la temperatura de inmediato

Es posible que, en algún momento, un iPhone se sobrecaliente sin una causa aparente, lo que suele generar preocupación entre los usuarios. Este fenómeno puede provocar una disminución en el rendimiento del sistema, haciendo que funcione más lento de lo habitual y afectando algunas tareas cotidianas.

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Se trata de una situación relativamente común entre quienes utilizan estos dispositivos. De acuerdo con la propia compañía, en determinados momentos el equipo puede calentarse más de lo normal y, en la mayoría de los casos, no representa un motivo de alarma. Este aumento de temperatura suele estar asociado a escenarios específicos relacionados con el uso intensivo o con procesos internos del dispositivo.

Por ejemplo, es habitual que el equipo se caliente durante su configuración inicial, ya que en ese momento ejecuta múltiples tareas de forma simultánea. Algo similar ocurre al realizar una restauración desde una copia de seguridad, proceso que implica la descarga y reorganización de una gran cantidad de datos.

Asimismo, la temperatura puede elevarse durante la carga inalámbrica, debido a la transferencia de energía sin cables, o al utilizar aplicaciones, juegos o funciones que demandan un alto rendimiento del procesador y gráficos avanzados, como las aplicaciones de cámara. La reproducción de videos en alta calidad también exige un mayor esfuerzo del dispositivo, lo que puede generar calor adicional.

Los dispositivos con iOS y iPadOS incorporan sistemas internos diseñados para evitar daños por altas temperaturas. Foto: Getty Images

En estos casos, se trata de comportamientos normales. El iPhone está diseñado para gestionar este tipo de exigencias y, una vez finalizan los procesos o disminuye la actividad, su temperatura vuelve a niveles habituales. Mientras no aparezca una advertencia en pantalla, el dispositivo puede seguir utilizándose con normalidad.

No obstante, cuando el equipo supera un umbral de temperatura seguro, aparece una alerta. Aunque en ese estado aún es posible realizar llamadas de emergencia, lo más recomendable es apagar el dispositivo, ubicarlo en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa, y esperar a que se enfríe antes de reanudar su uso.

Si la temperatura interna excede los rangos recomendados, el móvil ajusta automáticamente su funcionamiento para proteger sus componentes. Situaciones como dejar el dispositivo dentro de un vehículo en un día caluroso, exponerlo directamente al sol durante periodos prolongados o utilizar funciones exigentes —como el GPS, juegos de alto rendimiento o la cámara— en ambientes cálidos pueden afectar su desempeño.

Si la temperatura es demasiado alta, el dispositivo puede mostrar una alerta indicando que necesita enfriarse. Foto: Anadolu via Getty Images

En estas condiciones, pueden presentarse cambios como una carga más lenta o interrumpida, reducción del brillo de la pantalla, disminución de la señal celular, desactivación temporal del flash y un menor rendimiento en algunas aplicaciones.

En situaciones más extremas, el sistema puede mostrar una alerta indicando que el iPhone necesita enfriarse, lo que incluso puede apagar la pantalla de manera temporal. A pesar de ello, ciertas funciones, como la navegación, pueden mantenerse activas y reanudarse en momentos clave.