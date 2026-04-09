Por qué todas las tarjetas SIM tienen una esquina recortada: el ‘secreto’ detrás de su particular forma

La tecnología es uno de los sectores más fascinantes del mundo, en gran medida porque sus avances resultan fundamentales para numerosos aspectos de la vida cotidiana. De ella dependen actividades como la comunicación, el entretenimiento, el trabajo, el acceso a la información, la medicina y la educación, entre muchas otras.

El detalle que no debe descuidar en el puerto de carga del celular porque podría afectar la duración de la batería

Sin embargo, al tratarse de un campo tan amplio, existen múltiples detalles y curiosidades que suelen pasar desapercibidos, incluso en desarrollos que hoy tienen una gran relevancia. Este es el caso de las tarjetas SIM, un componente esencial en el funcionamiento de los teléfonos móviles y otros dispositivos conectados.

Su importancia radica en que actúan como el vínculo entre el usuario y la red del operador, permitiendo el acceso a servicios de comunicación como llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

Además, almacenan información clave del usuario, como el número de celular y los datos de autenticación, lo que permite al operador identificar al cliente dentro de la red y garantizar que solo los usuarios autorizados accedan a sus servicios. Sin esta identificación, un dispositivo no podría conectarse correctamente a la red móvil.

Con la evolución tecnológica, las SIM han ido adaptándose a nuevas necesidades. Foto: Getty Images

Más allá de su funcionamiento, existe un detalle que suele pasar desapercibido y que pocos se preguntan para qué sirve. Una de sus características más notables es la esquina recortada. Aunque podría parecer un simple elemento de diseño, en realidad cumple una función práctica fundamental.

De acuerdo con un artículo publicado en Times of India, esta forma permite que la tarjeta encaje correctamente en la bandeja del celular, evitando que se inserte de manera forzada y previniendo posibles daños tanto en el chip como en otros componentes del dispositivo. En este sentido, actúa como una guía que facilita su correcta ubicación.

La tarjeta SIM almacena información clave del usuario. Foto: Getty Images/iStockphoto

Gracias a esta forma asimétrica, resulta mucho más difícil insertarla al revés o en una orientación incorrecta, lo que ayuda a evitar fallos de conexión.

Asimismo, este pequeño detalle contribuye a la estandarización de las SIM a nivel mundial, asegurando su compatibilidad con diferentes dispositivos y formatos (mini, micro o nano), y facilitando tanto su fabricación como su uso al reducir errores.