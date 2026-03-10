Si su celular muestra estas señales de forma repentina, podría estar siendo víctima de una peligrosa estafa

Una de las medidas claves hoy en día para detectar a tiempo posibles irregularidades es revisar con frecuencia la cuenta bancaria. En muchos casos, el propio celular podría ser la primera señal de alerta cuando algo no marcha bien, ya que es el dispositivo desde el que se realizan numerosas operaciones financieras. Por lo que cualquier persona podría convertirse en víctima de una estafa digital.

Para nadie es un secreto que los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos y adaptan constantemente sus estrategias para engañar a los usuarios. Ante este tipo de situaciones, es fundamental prestar atención a ciertos indicios y adoptar medidas de prevención que permitan identificar a tiempo si está ante un posible intento de estafa.

Celular que no enciende y la pantalla queda negra: con este truco puede ‘revivirlo’ en pocos minutos

Uno de los engaños que comienza a expandirse con rapidez consiste en el robo o control de la tarjeta SIM del usuario, lo que permite a los estafadores acceder a cuentas y servicios vinculados al celular. Señales como notificaciones de inicio de sesión desde dispositivos desconocidos o la imposibilidad de entrar a las propias cuentas pueden ser indicios de que algo no está bien.

Expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten que, aunque se cuente con teléfonos modernos, nadie está completamente a salvo de estas estafas cada vez más sofisticadas, por lo que recomiendan mantenerse alerta y aplicar medidas de protección.

Este fraude permite a los estafadores acceder a cuentas y servicios vinculados al celular. Foto: Getty Images

El método comienza cuando los delincuentes logran obtener un duplicado de la tarjeta SIM del usuario. Aunque las compañías telefónicas suelen exigir verificaciones de identidad para autorizar este trámite, en algunos casos estas medidas de seguridad pueden ser vulneradas. Una vez activada la nueva SIM en otro dispositivo, los estafadores pueden empezar a tomar control de servicios vinculados al número de teléfono.

A partir de ese momento, los ciberdelincuentes buscan identificar el banco de la víctima, ya sea revisando si tiene instalada la aplicación de la entidad o probando con distintas instituciones financieras. Luego contactan al servicio de atención al cliente y solicitan restablecer la contraseña de acceso. Como el código de verificación llega al número de teléfono asociado a la cuenta, que ya está bajo su control, los estafadores pueden completar el proceso y acceder al dinero de la víctima.

Pilas: así de fácil delincuentes robaban información personal y financiera mediante duplicados de tarjetas SIM Foto: Getty Images

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de estafas, los expertos recomiendan estar atentos a ciertas señales que pueden indicar que algo no está bien. Una de las más claras ocurre cuando se activa un duplicado de la tarjeta SIM: en ese momento, la tarjeta original deja de funcionar automáticamente.

Esto provoca que el usuario se quede sin cobertura, sin posibilidad de realizar llamadas o conectarse a internet, una situación que puede ser el primer indicio de un posible fraude conocido como SIM swapping.

Mientras retira dinero del cajero automático, evite caer en esta trampa ‘mortal’ porque podría ser víctima de fraude y estafa

Ante un escenario así, lo más recomendable es comunicarse de inmediato con la operadora de telefonía para confirmar si se ha solicitado un duplicado de la SIM sin autorización. También es importante avisar al banco cuanto antes, para evitar que terceros intenten acceder a las cuentas o realizar movimientos sospechosos. Actuar con rapidez podría marcar la diferencia y ayudar a limitar posibles pérdidas económicas.

Desde la OCU también señalan la importancia de reforzar las medidas de seguridad. La entidad pide a las compañías telefónicas que sean más estrictas al momento de emitir duplicados de tarjetas SIM y sugiere que los bancos revisen la eficacia de los sistemas de verificación en dos pasos.

Además, recomiendan no compartir el número de teléfono de forma pública ni facilitarlo en páginas o servicios desconocidos, ya que esta información puede ser utilizada por los estafadores.