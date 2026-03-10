Modalidad de estafa

Si su celular muestra estas señales de forma repentina, podría estar siendo víctima de una peligrosa estafa

Se trata de un engaño relacionado con el control del celular, un dispositivo que hoy concentra gran parte de la información personal y financiera.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
10 de marzo de 2026, 7:01 a. m.
Esto provoca que el usuario se quede sin cobertura.
Esto provoca que el usuario se quede sin cobertura. Foto: Getty Images

Una de las medidas claves hoy en día para detectar a tiempo posibles irregularidades es revisar con frecuencia la cuenta bancaria. En muchos casos, el propio celular podría ser la primera señal de alerta cuando algo no marcha bien, ya que es el dispositivo desde el que se realizan numerosas operaciones financieras. Por lo que cualquier persona podría convertirse en víctima de una estafa digital.

Para nadie es un secreto que los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos y adaptan constantemente sus estrategias para engañar a los usuarios. Ante este tipo de situaciones, es fundamental prestar atención a ciertos indicios y adoptar medidas de prevención que permitan identificar a tiempo si está ante un posible intento de estafa.

Celular que no enciende y la pantalla queda negra: con este truco puede ‘revivirlo’ en pocos minutos

Uno de los engaños que comienza a expandirse con rapidez consiste en el robo o control de la tarjeta SIM del usuario, lo que permite a los estafadores acceder a cuentas y servicios vinculados al celular. Señales como notificaciones de inicio de sesión desde dispositivos desconocidos o la imposibilidad de entrar a las propias cuentas pueden ser indicios de que algo no está bien.

Expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten que, aunque se cuente con teléfonos modernos, nadie está completamente a salvo de estas estafas cada vez más sofisticadas, por lo que recomiendan mantenerse alerta y aplicar medidas de protección.

Tecnología

El misterio de los zurdos: científicos revelan la razón por la que la zurdera no ha desaparecido

Tecnología

Estas son las profesiones que sobrevivirían al avance de la inteligencia artificial: advierten qué trabajos seguirán haciendo los humanos

Tecnología

Ya no es una predicción: científicos advierten que la Tierra se está calentando el doble de rápido que antes

Tecnología

Su televisor necesita esta configuración ahora mismo para evitar errores de carga o interrupciones que afectan la experiencia

Tecnología

Estudio científico reveló que las personas nacidas en estos meses podrían tener mayores probabilidades de vivir más

Tecnología

El botón del televisor que puede hacerle la vida más fácil al ver películas o series: así se llama y está en el control remoto

Tecnología

Apple alista nuevos dispositivos “Ultra”: iPhone plegable, MacBook con pantalla OLED táctil y AirPods de próxima generación

Tecnología

Mientras retira dinero del cajero automático, evite caer en esta trampa ‘mortal’ porque podría ser víctima de fraude y estafa

Tecnología

Sale a la luz nueva modalidad de estafa que despoja cuentas bancarias con solo hacer clic en este mensaje que llega a su celular

Tecnología

La pregunta que nunca debería responder en este tipo de llamadas telefónicas o sus cuentas bancarias serán despojadas

Alertan fraude denominado los "avisos de notificación".
Este fraude permite a los estafadores acceder a cuentas y servicios vinculados al celular. Foto: Getty Images

El método comienza cuando los delincuentes logran obtener un duplicado de la tarjeta SIM del usuario. Aunque las compañías telefónicas suelen exigir verificaciones de identidad para autorizar este trámite, en algunos casos estas medidas de seguridad pueden ser vulneradas. Una vez activada la nueva SIM en otro dispositivo, los estafadores pueden empezar a tomar control de servicios vinculados al número de teléfono.

A partir de ese momento, los ciberdelincuentes buscan identificar el banco de la víctima, ya sea revisando si tiene instalada la aplicación de la entidad o probando con distintas instituciones financieras. Luego contactan al servicio de atención al cliente y solicitan restablecer la contraseña de acceso. Como el código de verificación llega al número de teléfono asociado a la cuenta, que ya está bajo su control, los estafadores pueden completar el proceso y acceder al dinero de la víctima.

Pilas: así de fácil delincuentes robaban información personal y financiera mediante duplicados de tarjetas SIM
Pilas: así de fácil delincuentes robaban información personal y financiera mediante duplicados de tarjetas SIM Foto: Getty Images

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de estafas, los expertos recomiendan estar atentos a ciertas señales que pueden indicar que algo no está bien. Una de las más claras ocurre cuando se activa un duplicado de la tarjeta SIM: en ese momento, la tarjeta original deja de funcionar automáticamente.

Esto provoca que el usuario se quede sin cobertura, sin posibilidad de realizar llamadas o conectarse a internet, una situación que puede ser el primer indicio de un posible fraude conocido como SIM swapping.

Mientras retira dinero del cajero automático, evite caer en esta trampa ‘mortal’ porque podría ser víctima de fraude y estafa

Ante un escenario así, lo más recomendable es comunicarse de inmediato con la operadora de telefonía para confirmar si se ha solicitado un duplicado de la SIM sin autorización. También es importante avisar al banco cuanto antes, para evitar que terceros intenten acceder a las cuentas o realizar movimientos sospechosos. Actuar con rapidez podría marcar la diferencia y ayudar a limitar posibles pérdidas económicas.

Desde la OCU también señalan la importancia de reforzar las medidas de seguridad. La entidad pide a las compañías telefónicas que sean más estrictas al momento de emitir duplicados de tarjetas SIM y sugiere que los bancos revisen la eficacia de los sistemas de verificación en dos pasos.

Además, recomiendan no compartir el número de teléfono de forma pública ni facilitarlo en páginas o servicios desconocidos, ya que esta información puede ser utilizada por los estafadores.