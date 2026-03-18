El ‘hilo invisible’ en cajeros automáticos: revelan fraude que puede despojar sus cuentas bancarias al retirar dinero

Las estafas no cesan. En los últimos años, este problema se ha extendido a distintos países del mundo, impulsado por el uso de la tecnología como herramienta de engaño. Los delincuentes emplean diversos métodos para alcanzar su principal objetivo: robar datos financieros y personales con fines ilícitos.

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

El miedo, la incertidumbre y la preocupación forman parte del día a día de millones de ciudadanos, que no saben si serán una víctima más. Ya sea mediante manipulación emocional o técnicas de presión, existe el temor constante de que sus cuentas bancarias se vean afectadas. Ante esta situación, expertos y autoridades han trabajado de manera conjunta para reducir el impacto de estas prácticas y proteger a los usuarios.

Recientemente, se ha detectado una nueva modalidad de estafa en cajeros automáticos. Cabe señalar que, aunque no es completamente distinta a otras, sí presenta características particulares. Entre las técnicas más comunes se encuentra el skimming, que consiste en instalar dispositivos ilegales en la ranura donde se introduce la tarjeta. Estos aparatos copian la información de la banda magnética mientras la persona realiza una transacción. En muchos casos, los delincuentes también colocan pequeñas cámaras ocultas o teclados falsos para registrar el PIN, lo que les permite clonar la tarjeta y vaciar la cuenta posteriormente.

Otra modalidad frecuente es el llamado “cambiazo” de tarjeta. En este caso, el estafador se hace pasar por un usuario o incluso por alguien que ofrece ayuda. Aprovecha momentos de distracción o confusión para intercambiar la tarjeta de la víctima por otra similar, sin que esta lo note.

Los cajeros automáticos pueden ser alterados por ciberdelincuentes astutos. Foto: Getty Images

Sin embargo, según lo reseñado por elEconomista, también se ha identificado la conocida estafa del “hilo invisible”. En este método, los delincuentes colocan un hilo, nylon o lámina muy fina en la salida del dinero o en la ranura de la tarjeta para engañar a la víctima. El cajero parece funcionar con normalidad al inicio, pero cuando la tarjeta debe salir, queda atrapada. En ese momento, una persona se acerca fingiendo ayudar para obtener los datos o quedarse con la tarjeta.

Ante este tipo de situaciones, es fundamental actuar con precaución. Los usuarios deben evitar confiar en desconocidos, incluso si aparentan querer ayudar, dado que podrían intentar observar la clave de acceso o ganarse su confianza para cometer el fraude. Prestar atención a los detalles puede marcar la diferencia.

Los cajeros automático son blanco de ataques por parte de delincuentes. Foto: Getty Images

Se recomienda retirar la tarjeta con cuidado, verificar que no haya transacciones pendientes y, en caso de haberlas, cancelarlas de inmediato. Si algo resulta sospechoso, lo mejor es alejarse del lugar y buscar otro cajero que ofrezca mayor seguridad.

Asimismo, es importante revisar con frecuencia los movimientos bancarios para confirmar que todo esté en orden. Si se detecta alguna irregularidad, se debe contactar de inmediato con el banco o con las autoridades. No abandone el lugar sin haber reportado la situación y tomado las medidas necesarias para proteger su dinero.