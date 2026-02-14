Tecnología

Destacan cinco aspectos clave que debe tener en cuenta al usar un cajero electrónico

Estos dispositivos se han convertido en un objetivo recurrente para los delincuentes.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 7:00 a. m.
Protegerse al retirar dinero en el cajero automático es una responsabilidad individual que forma parte de la seguridad personal y financiera.
Protegerse al retirar dinero en el cajero automático es una responsabilidad individual que forma parte de la seguridad personal y financiera. Foto: Getty Images

Los cajeros automáticos son herramientas que permiten acceder a nuestro dinero de forma rápida y sencilla. No obstante, también se han convertido en un objetivo recurrente para los delincuentes, quienes buscan estafar a sus víctimas.

Recientemente, la Secretaría de Seguridad de Bogotá realizó cinco recomendaciones clave para prevenir y evitar ser víctima de hurto al momento de retirar dinero en estos dispositivos.

1. Solicitar acompañamiento policial marcando a la Línea de Emergencias 123

  • Aunque pueda existir tiempo de espera, no desista de la solicitud. La presencia policial reduce el riesgo. 

2. Manejar la información con absoluta reserva

  • Al comunicarse con la Línea de Emergencias 123, hay que informar únicamente que requiere acompañamiento. No revele montos ni detalles del retiro. 

3. Evitar interactuar con personas desconocidas

  • No entregue información personal ni documentos a nadie distinto al funcionario autorizado del banco. 

4. No se confíe por la cercanía del banco o el medio de transporte

  • El fleteo puede ocurrir a pocas cuadras de la entidad financiera o incluso en trayectos cortos. Los delincuentes analizan rutinas, horarios y comportamientos planificados para cometer el delito. 

5. Evaluar si el retiro en efectivo es realmente necesario

  • El uso de transferencias electrónicas y medios digitales reduce la exposición y el riesgo. 
La clave de la tarjeta bancaria puede ser fácilmente descifrada por criminales.
La clave de la tarjeta bancaria puede ser fácilmente descifrada por criminales. Foto: Getty Images

La entidad señaló, además, que es importante saber que no existe un monto mínimo ni máximo para solicitar el acompañamiento de la Policía. “Como ciudadano, está en todo su derecho de solicitar este servicio cuando lo necesite”, subrayó.

“El fleteo no es un delito al azar. Detrás hay observación, seguimiento y planeación. Por eso insistimos en que la ciudadanía utilice el acompañamiento policial. Es un servicio gratuito que salva vidas y protege el patrimonio de las personas. Entre todos prevenimos el delito”, expresó el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Otras recomendaciones al usar un cajero electrónico

Datacrédito entregó otras recomendaciones para evitar ser víctima de robo al usar un cajero electrónico:

  • Evite usar cajeros automáticos que se encuentren en lugares poco iluminados o aislados, sobre todo en la noche.
  • Evite utilizar cajeros automáticos si alrededor o dentro de la cabina percibe la presencia de individuos sospechosos.
  • Revise el aspecto del cajero automático para detectar alteraciones.
  • Desconfíe de cajeros automáticos en los que aparezcan letreros o comunicados, ya que las instituciones nunca solicitan información confidencial a través de estos.
  • No permita que nadie lo distraiga mientras se encuentra realizando sus transacciones.
  • No descuide su bolso o maleta cuando visite lugares muy concurridos.

