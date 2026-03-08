Tecnología

Advierten sobre nueva modalidad de estafa a través de mensajes de texto: así operan los delincuentes

Se trata de un caso de smishing, una ciberestafa que utiliza mensajes de texto para inducir a las personas a ingresar a enlaces falsos.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 4:56 p. m.
Una nueva modalidad de estafa digital está circulando a través de mensajes de texto (SMS), con los que se busca suplantar el sistema de pagos inmediatos Bre-B para engañar a las víctimas.

Así lo manifestó esta semana a Secretaría de Seguridad de Bogotá al alertar que se trata de un caso de smishing, una ciberestafa que utiliza mensajes de texto para inducir a las personas a ingresar a enlaces falsos. “En este caso, los delincuentes envían un SMS informando sobre un supuesto pago o transferencia recibida por Bre-B e incluyen un enlace para “confirmar” el abono", subrayó.

Al hacer clic, la víctima es “dirigida a una página fraudulenta donde le solicitan claves bancarias, códigos de verificación u otros datos sensibles, con el argumento de que debe aceptar la transferencia antes de 24 horas”.

“Los delincuentes aprovechan nuevas herramientas tecnológicas para engañar a los ciudadanos. Ningún sistema de pago legítimo le va a pedir que confirme una transferencia a través de enlaces enviados por SMS. La recomendación es clara: no haga clic, no entregue información personal y verifique siempre desde la aplicación oficial de su banco”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Uno de los mensajes con los que buscan estafar a las personas.
Uno de los mensajes con los que buscan estafar a las personas. Foto: Secretaría de Seguridad

La entidad recordó que en los sistemas de pago inmediato como Bre-B, para recibir dinero no se requiere confirmar enlaces ni entregar contraseñas, ya que las transacciones se reflejan directamente en la aplicación del banco o billetera digital.

Recomendaciones

1.No abrir enlaces sospechosos

Para recibir dinero por Bre-B no es necesario hacer clic en ningún enlace. El abono se realiza automáticamente o se verifica desde la aplicación oficial del banco.

2.Desconfiar de los mensajes con urgencia

Si el mensaje dice que debe “aceptar” el dinero en menos de 24 horas o perderá la transferencia, es una señal clara de fraude.

3.Revisar siempre desde la aplicación bancaria

Si la persona está esperando un pago o transferencia, verificar directamente en la app del banco o billetera digital. Nunca ingresar a enlaces enviados por SMS.

4.Proteger claves y códigos

Ningún sistema de pago inmediato requiere que se entreguen contraseñas, códigos SMS o datos personales para recibir dinero.

5.Bloquear y reportar el número

Al recibir un mensaje con un enlace sospechoso, marcar el número como spam, eliminar de inmediato y evitar interactuar con el contenido.

“En caso de ser víctima de esta modalidad de estafa, denunciar el hecho delictivo a través del CAI Virtual de la Policía Nacional. Para recibir orientación de cómo interponer la denuncia, llamar al Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia - AIDEd e la Secretaría de Seguridad al (601) 377 9595, ext. 1137″, agregó la Secretaría.

