Suscribirse

Tecnología

SIC pone en la mira a 4 operadores móviles por delicada situación que favorecía a estafadores para ingresar a cuentas bancarias

Se sospecha que las empresas incurrieron en irregularidades durante la reposición de tarjetas SIM.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
14 de octubre de 2025, 1:21 p. m.
Las tarjetas SIM son uno de los elementos más importantes de los celulares.
Las tarjetas SIM son uno de los elementos más importantes de los celulares. | Foto: Getty Images

Este martes 14 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad de vigilancia y control encargada de proteger a los usuarios de los servicios de comunicaciones, confirmó que iniciará una investigación administrativa contra los cuatro operadores móviles más importantes del país, debido a presuntas prácticas indebidas en los procesos de reposición de tarjetas SIM.

Las empresas investigadas serían Tigo, Claro, Movistar y WOM, las cuales habrían incurrido en fallas al momento de validar la identidad de los titulares del servicio durante la reposición de la SIM Card. Según informó la entidad, la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones fue la encargada de identificar las posibles irregularidades, las cuales podrían derivar en sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

De acuerdo con la investigación, se determinó que esta práctica se conoce como SIM Swapping, una modalidad de estafa utilizada para suplantar la identidad de la víctima y redirigir sus llamadas y mensajes al dispositivo del delincuente.

La posibilidad de que una SIM sea clonada también es una preocupación legítima.
De comprobarse las irregularidades, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 15.000 SMLMV. | Foto: Getty Images

Un informe de 2024 elaborado por la Sección de Apoyo a la Conferencia de la Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito de la División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) describe este tipo de fraude como una técnica en la que el estafador engaña al operador de telecomunicaciones para que transfiera el número telefónico de la víctima a una tarjeta SIM bajo su control.

Al hacerlo, el delincuente puede evadir las medidas de autenticación de dos factores implementadas por las entidades financieras y acceder directamente a las cuentas de la víctima.

Contexto: Si la señal de su celular es pésima en cualquier lugar, haga esto de inmediato para mejorar su cobertura al instante

La investigación permitió evidenciar tres principales infracciones por parte de las empresas involucradas. No se adoptaron sistemas tecnológicos ni métodos seguros para validar la identidad de los usuarios en los procesos de reposición de SIM. Tampoco se llevaron a cabo controles periódicos que aseguraran la protección del procedimiento, ni se brindaron respuestas precisas o satisfactorias a los usuarios que denunciaron reposiciones hechas sin su autorización.

“En este caso, las resoluciones mediante las cuales se formularon los cargos no admiten recurso alguno, al ser actos de trámite, y las empresas cuentan con un plazo de quince días hábiles desde la notificación para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Empresas que, de comprobarse las conductas investigadas, podrán verse expuestas a multas de hasta 15.000 SMLMV para cada una de ellas” afirma la entidad.

Un cambio de SIM mal hecho puede poner en riesgo el teléfono.
La conducta se relaciona con el “SIM Swapping”, una forma de suplantación de identidad | Foto: Getty Images

Por su parte, la UNODC advierte que esta práctica genera consecuencias negativas para distintos actores: las víctimas, cuyas identidades son utilizadas de manera fraudulenta; las entidades financieras o empresas afectadas por el robo de recursos; y, en algunos casos, los proveedores de bienes o servicios adquiridos con fondos ilícitos.

Ante ello, el organismo internacional enfatiza la importancia de que los operadores y las autoridades competentes adopten medidas eficaces de prevención y control para evitar este tipo de delitos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Scaloni se pronunció sobre la semifinal del Mundial Sub-20: esto dijo del Colombia vs. Argentina

2. Jugador reveló lo que se habló en el camerino de Colombia vs. México: hay sorpresa total

3. La advertencia de la Corte Constitucional a entidades médicas que no atienden a población transgénero

4. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el martes 14 de octubre; viene un giro inesperado

5. Piden a los colombianos no votar en consulta del Pacto Histórico y advierten plan que tendría la izquierda: “Buscará el chanchullo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tarjeta SIMSuperintendencia de Industria y Comercio InvestigaciónEstafa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.