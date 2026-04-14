Se reporta caída de X este martes 14 de abril de 2026

La importante red social presentó inconvenientes en sus operaciones este martes 14 de abril, dejando a miles de usuarios sin poder acceder a una de las plataformas donde se difunde más información novedosa.

Si la red social X está caída: esto es lo que debe hacer cuando no funciona para seguir conectado

Algunos usuarios reportaron no poder entrar a la aplicación, mientras que otros, un mal funcionamiento dentro de algunos de sus servicios.

Reportes oficiales

El portal web especializado Downdetector confirmó que la principal afectación está en el feed y la aplicación para dispositivos móviles, por lo que los usuarios mayormente afectados son los que se conectan desde sus celulares.

Según la información suministrada por el portal, un 37 % de usuarios de la app reportaron problemas, mientras que un 34 % de los consumidores de X informaron inconvenientes en el fee; finalmente, cerca del 18 % de los activos en la red social comunicaron errores dentro del sitio web.

Usuarios de X reportan problemas en la apliación. Foto: NurPhoto via Getty Images

Pese a que la mayor afectación se ha reportado en las apps para móviles, también hay usuarios que reportan fallos en la página web de la red sociales.

Restablecimiento del servicio

Diferentes usuarios en todo el mundo reportan que ya pueden ingresar tanto a la aplicación para móviles como a la página web.

Las personas que aún no pueden ingresar por algún motivo deberán actualizar la página, en caso de estar desde un computador, o cerrar la aplicación del todo, si se está accediendo desde un dispositivo móvil.

En cuestión de minutos, el equipo de X logró restablecer el servicio en los diferentes sectores donde se reportaron fallos.

Por su parte, el propietario de la red social, el magnate Elon Musk, ni tampoco la cuenta oficial de X se han pronunciado al respecto de la caída que sufrió el portal web este martes 14 de abril de 2026.