Se cayó X este lunes 16 de febrero; usuarios reportan fallas para navegar por la red social de Elon Musk

La semana comenzó con fallas en una de las redes sociales más influyentes del mundo: X. Desde las primeras horas del día, miles de usuarios reportaron dificultades para acceder a la plataforma y actualizar el contenido de su feed.

De acuerdo con los registros del portal de monitoreo en tiempo real Downdetector, la mayoría de los inconvenientes estuvo relacionada con problemas de conexión al servidor, tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

El mapa de incidencias evidenció que los reportes se concentraron principalmente en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. Muchos usuarios señalaron que, al intentar ingresar desde sus celulares o realizar búsquedas dentro de la aplicación, aparecía el mensaje: “Los posts no se están cargando en este momento. Intentar de nuevo”. Esta notificación reflejaba una interrupción general que impedía visualizar publicaciones, actualizar el inicio o interactuar con otros perfiles.

X, la red social de Elon Musk estaría presentando fallas este 16 de febrero. Foto: SEMANA

¿Por qué hay problemas para actualizar el feed y cargar publicaciones en la red social X?

Este tipo de caídas suele resolverse en un lapso relativamente corto. En la mayoría de los casos, las fallas globales están asociadas a errores en los servidores, procesos de mantenimiento, actualizaciones defectuosas o picos inesperados de tráfico que superan la capacidad operativa del sistema. Cuando ocurre una interrupción de este tipo, el impacto es simultáneo y afecta a usuarios en distintas regiones.

Hasta ahora, la compañía no ha emitido un pronunciamiento oficial para explicar las causas de la falla. Aunque algunos internautas pueden pensar que se trata de un problema en su conexión a internet, no siempre es así. Consultar plataformas de seguimiento permite confirmar si se trata de una caída generalizada.

Usuarios reportan caída de X en Downdetector. Foto: Downdetector

Ante este panorama, lo más recomendable es esperar a que el servicio se restablezca con normalidad y utilizar otras alternativas digitales mientras la red social recupera su funcionamiento habitual.