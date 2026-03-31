Se reporta caída de X este martes 31 de marzo de 2026

La plataforma X presentó fallas este martes 31 de marzo, generando dificultades para miles de usuarios que intentaban acceder o interactuar con el servicio. Los reportes comenzaron a multiplicarse en distintas regiones, evidenciando interrupciones en varias de sus funciones principales.

Reportes apuntan a fallas en la app y el servidor

Según el monitoreo del sitio Downdetector, los problemas se concentran principalmente en el uso de la aplicación móvil, que acumula cerca del 40 % de los reportes. A esto se suman inconvenientes relacionados con la conexión a los servidores (33 %) y errores al intentar ingresar al sitio web (20 %).

Errores técnicos afectaron la experiencia de quienes usan X. Foto: NurPhoto via Getty Images

Estos datos reflejan una afectación generalizada que no se limita a un solo canal de acceso, sino que impacta tanto a usuarios móviles como a quienes utilizan la plataforma desde navegadores.

La novedad con la que X busca combatir a los trolls debutó con quejas de usuarios, ¿por qué?

Usuarios reportan fallas al cargar contenido

Entre las principales quejas se encuentran dificultades para visualizar publicaciones, reproducir videos o contenidos en formato corto. Este tipo de errores suele ser común durante interrupciones del servicio, cuando la plataforma presenta retrasos o bloqueos en la carga de información.

Las fallas han generado una ola de comentarios en otras redes sociales, donde los usuarios buscan confirmar si se trata de un problema general o individual.

En desarrollo...