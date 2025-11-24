La novedad con la que X busca combatir a los trolls debutó con quejas de usuarios, ¿por qué?

La red social X lanzó el pasado fin de semana una novedad para combatir los trolls que que ha levantado las quejas de los usuarios: la característica ‘Acerca de tu cuenta’, que permite descubrir dónde está ubicada, debido a la imprecisión de la información.

‘Acerca de tu cuenta’ se lanzó a nivel global el sábado, previo aviso del responsable de Producto en X, Nikita Bier, quien indicó en un breve comunicado compartido en X que esta característica “permitirá ver el país o la región donde se encuentra una cuenta”.

Según Bier, “este es un primer paso importante para asegurar la integridad de la plaza pública global”, en tanto que el objetivo de esta novedad era reducir las interacciones no auténticas en la red social, como la suplantación de identidad, los trolls o las campañas de influencia desde el extranjero.

El nuevo apartado, al que se llega al pinchar sobre la fecha de creación de la cuenta en un perfil, muestra, además de dicha fecha, los cambios de nombre de usuario que ha tenido, la ubicación de la cuenta y desde donde se conecta el usuario.

Sin embargo, en poco tiempo recibió quejas por la impresión de los datos que se mostraban, lo que llevó a Bier a confirmar que “si algún dato es incorrecto, se actualizará periódicamente con la mejor información disponible. Esto se realiza con un calendario diferido y aleatorio para preservar la privacidad”.

Uno de los datos más afectados es el de la ubicación. La red social acompaña con el símbolo de un escudo con una exclamación en su interior aquellas cuentas en las que este dato es sospechoso.

Con un mensaje emergente, avisa de que el país o la región que se muestran puede que “no sean exactos”, debido a que la cuenta “podría estar conectada a través a un servidor proxy (por ejemplo, una VPN) que puede cambiar el país o la región que se muestra en el perfil de la cuenta”.

“Es posible que estos datos no sean precisos. Algunos proveedores de servicio de Internet pueden usar servidores proxy automáticamente sin que el usuario realice ninguna acción”, añade.

El responsable de Producto en X ha informado de que “hay algunos detalles” que resolverán este martes, y ha reconocido que “los datos de las cuentas antiguas no eran del 100%”.

La red social X elimina más de 1,7 millones de cuentas: el impacto se siente en reconocidos perfiles en Colombia

La plataforma X propiedad de Elon Musk, llevó recientemente a cabo una amplia limpieza digital que eliminó 1,7 millones de cuentas que la entidad considera como spam.

Esta medida fue anunciada por la directora de producto Nikita Bier, en una lucha por frenar el exceso de las publicaciones que son spam, las cuales se identifican como repetitivas, que contienen promociones engañosas como también mensajes que saturan las conversaciones en la red social.

“Esta semana eliminamos 1,7 millones de bots que realizaban spam en respuestas”, comentó Bier el 12 de octubre, algo que comenzando noviembre ha empezado a reflejarse en las cuentas de X.

Según Bier en el mismo post, los usuarios deberían notar una mejora en la calidad de las interacciones durante los próximos días.

“Deberías empezar a notar mejoras en los próximos días. Nos centraremos en el spam en mensajes directos”, comentó Bier.

Además, la compañía adelantó que el siguiente paso será combatir el envío masivo de mensajes directos automatizados, un problema que también afecta la experiencia dentro de la plataforma.