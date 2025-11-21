Nuevamente, usuarios reportan fallas con X, la red social de Elon Musk: estos serían los errores que más afectan

Por segunda vez en la semana, una de las redes sociales más populares del mundo estaría presentando fallas, según lo reporta el portal de monitoreo en tiempo real Downdetector.

De acuerdo con lo registrado en la plataforma, los usuarios estarían experimentando problemas para navegar tanto en la versión móvil como en la web, especialmente al momento de recibir nuevas actualizaciones.

Al intentar navegar por la plataforma, los usuarios se encuentran con un mensaje que dice: “Te damos la bienvenida a X”, lo que les impide visualizar el feed o acceder a las búsquedas principales. Según la fuente citada, que se basa en los reportes de los mismos usuarios, los inconvenientes se distribuyen de la siguiente manera: fallas en el sitio web (53 %), problemas de carga (27 %) y errores en la aplicación (20 %).

Vale señalar que esta es la segunda vez en pocos días que la red social presenta fallas. El pasado martes 18 de noviembre también se vio afectada desde muy temprano debido a una caída masiva de Cloudflare, la cual causó interferencias en otros servicios como Canva y ChatGPT. En esta ocasión, la falla también se habría extendido a varios países y no solo a Colombia.

X está caidísimo.



Lleva así más de una hora. No carga el feed, problemas en el login...



Si no te ha funcionado no eres tú solo. pic.twitter.com/ZTMJQtbEsQ — El Ojo Geek 👁️ (@ElOjoGeek) November 21, 2025

Gente, la plataforma X se encuentra fallando en este momento.



No les va a aparecer sus posteos en el timeline (TL) como siempre ocurre mientras la falla persista. pic.twitter.com/XQLACfBgsJ — Código Entrópico (@centropiccode) November 21, 2025

Aunque la compañía liderada por el magnate no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre las causas o el motivo de las intermitencias, se espera que el servicio se restablezca lo más pronto posible para que la comunidad pueda volver a navegar con normalidad.

Por lo general, la mayoría de las caídas se deben a errores de servidor. En estos casos, el equipo técnico suele restaurar el servicio en cuestión de minutos u horas. La recomendación general es evitar realizar acciones que puedan complicar el acceso una vez que la plataforma vuelva a funcionar.

