Nuevamente, usuarios reportan fallas con X, la red social de Elon Musk: estos serían los errores que más afectan

El martes 18 de noviembre, la red social también habría registrado fallas que afectaron a un número considerable de usuarios.

Redacción Tecnología
21 de noviembre de 2025, 4:18 p. m.
X presenta fallas en su aplicación este 21 de noviembre. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por segunda vez en la semana, una de las redes sociales más populares del mundo estaría presentando fallas, según lo reporta el portal de monitoreo en tiempo real Downdetector.

De acuerdo con lo registrado en la plataforma, los usuarios estarían experimentando problemas para navegar tanto en la versión móvil como en la web, especialmente al momento de recibir nuevas actualizaciones.

Al intentar navegar por la plataforma, los usuarios se encuentran con un mensaje que dice: “Te damos la bienvenida a X”, lo que les impide visualizar el feed o acceder a las búsquedas principales. Según la fuente citada, que se basa en los reportes de los mismos usuarios, los inconvenientes se distribuyen de la siguiente manera: fallas en el sitio web (53 %), problemas de carga (27 %) y errores en la aplicación (20 %).

Vale señalar que esta es la segunda vez en pocos días que la red social presenta fallas. El pasado martes 18 de noviembre también se vio afectada desde muy temprano debido a una caída masiva de Cloudflare, la cual causó interferencias en otros servicios como Canva y ChatGPT. En esta ocasión, la falla también se habría extendido a varios países y no solo a Colombia.

Aunque la compañía liderada por el magnate no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre las causas o el motivo de las intermitencias, se espera que el servicio se restablezca lo más pronto posible para que la comunidad pueda volver a navegar con normalidad.

Por lo general, la mayoría de las caídas se deben a errores de servidor. En estos casos, el equipo técnico suele restaurar el servicio en cuestión de minutos u horas. La recomendación general es evitar realizar acciones que puedan complicar el acceso una vez que la plataforma vuelva a funcionar.

La combinación de creatividad y automatización ha dado lugar a un fraude que se propaga con rapidez en la red social.
Por ejemplo, durante una caída pueden aparecer mensajes de error relacionados con la cuenta. Sin embargo, no es aconsejable cerrar sesión ni intentar cambiar la contraseña, ya que la plataforma podría no procesar correctamente estas solicitudes y generar más inconvenientes. Lo más adecuado es esperar a que el servicio se estabilice.

Nuevamente, usuarios reportan fallas con X, la red social de Elon Musk: estos serían los errores que más afectan

