¿Se cayó X? Usuarios reportan fallas al intentar navegar por la red social de Elon Musk este 18 de noviembre

En la mañana de este 18 de noviembre, varios internautas reportaron fallas al usar la red social X. Según los comentarios publicados por los propios usuarios y los registros de Downdetector, la plataforma presenta problemas para cargar y mostrar actualizaciones.

Hasta el momento, no se ha conocido un reporte oficial de la compañía que confirme las fallas ni que explique por qué algunos usuarios se han visto limitados al usar las funciones básicas de la plataforma. Al ingresar, no se muestran actualizaciones de noticias y aparece un aviso que dice: “Los posts no se están cargando en este momento”.

En Colombia, las ciudades más afectadas serían Cali, Medellín y Bogotá. Sin embargo, medios internacionales reportan que la falla también se presenta en otros países. Según informó Xataka, la razón detrás del error estaría asociada a una caída de Cloudflare que terminó afectando a varias páginas web y aplicaciones como ChatGPT.

Los usuarios han reportado una caída en X. | Foto: Tomada de Downdetector

La compañía ya identificó el error y, en su página principal, publicó el siguiente mensaje: “Cloudflare está al tanto de un problema que afecta a varios clientes: errores 500 generalizados, y fallos en el panel de control y la API de Cloudflare. Estamos trabajando para comprender el impacto total y mitigar este problema. Próximamente publicaremos más información”.

Se espera que en las próximas horas los servicios se restablezcan de forma paulatina. Por ahora, se recomienda a los usuarios mantener la calma mientras se solucionan las interferencias y estar atentos a las actualizaciones oficiales.

Problemas con X este 18 de noviembre. | Foto: SEMANA

¿Cómo saber si X está caído?

Aunque estas interrupciones no siempre afectan a todos por igual, existen varias maneras sencillas de confirmar si se trata de una falla general o de un problema particular en el dispositivo.