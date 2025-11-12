Threads habilita nuevas funciones para los creadores de pódcasts: así funcionan

Meta ha lanzado en Threads dos funciones para que los ‘podcasters’ compartan sus programas en la red social de ‘microblogging’, para que puedan promocionarlos y compartir los nuevos episodios en las publicaciones.

Los ‘podcasters’, los presentadores de ‘pódcast’, tienen en Threads un canal más desde el que promocionar su programa, con la posibilidad de añadir el enlace en el perfil de usuario, para adjuntarlo en la información que se comparte en este espacio.

Adicionalmente, y para los episodios que se compartan, la red social cambiará el enlace que se añada a una publicación por una previsualización que permitirá ver la portada del programa y el título.

Según la compañía, esta previsualización ayudará a destacar los pódcast en el ‘feed’, “haciendo que sea fácil para las personas verlo, abrirlo y escucharlo”, ha indicado en una publicación compartida en Threads.

Estas novedades forman parte de una prueba que Meta espera extender a más personas y plataformas, y responden al interés que ve en la comunidad de pódcast y al potencial de convertir Threads en el espacio donde hablar sobre estos contenidos de entretenimiento, como ha comentado un portavoz de la compañía con TechCrunch.

Threads se ha popularizado con el paso de los meses. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El año que viene añadirá nuevas funciones para ‘podcasters’ y oyentes, aunque su objetivo no es el de convertir Threads en una plataforma de distribución, sino en el lugar donde puedan promocionarse los pódcast y la comunidad pueda estar en contacto con los presentadores a través de las conversaciones sobre los programas.

Las publicaciones fantasma llegan a Threads

Aunque Threads ya cuenta con múltiples funcionalidades, recientemente Meta presentó una nueva característica denominada “publicaciones fantasma”, una opción que permite a los usuarios compartir contenidos que se archivan automáticamente, 24 horas después de su publicación. Con esta función, la compañía busca ofrecer un espacio donde las personas puedan expresarse “sin filtros” ni la presión de que sus publicaciones permanezcan visibles de manera permanente.

Estas publicaciones, visibles de forma pública durante 24 horas, desaparecen del feed al cumplirse ese periodo, y quedan archivadas de forma automática, según explicó Meta en un comunicado oficial.

Además, las respuestas a las publicaciones fantasma se envían de manera privada a la bandeja de entrada del usuario que las haya creado. De esta manera, solo el autor puede ver quién reaccionó o respondió, lo que refuerza la sensación de privacidad y control sobre la conversación.

Para crear una publicación fantasma, el usuario únicamente debe redactar el texto que desea compartir y activar el ícono con forma de bocadillo de texto fantasma ubicado junto al botón de publicación. Según Meta, esta herramienta busca que los usuarios se sientan seguros para probar cosas nuevas y compartir ideas espontáneas.

Con esta actualización, Threads continúa ampliando sus posibilidades y ofreciendo nuevas experiencias de comunicación, entre ellas las recientes opciones para ocultar texto en publicaciones que contienen spoilers. La función de publicaciones fantasma está disponible para todos los usuarios a nivel global.