Judicial

Juez le ordena a Armando Benedetti retractarse de los señalamientos hechos contra el exministro Luis Felipe Henao

En sus redes sociales, el ministro del Interior señaló a Henao como “bandido” y “lavaperros”.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 11:25 a. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti tiene 48 horas para retractarse de los señalamientos que hizo en su red social X el 11 de diciembre de 2025 en contra del exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.

Así lo ordenó este lunes 23 de febrero el Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá que amparó los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del exministro Henao.

En desarrollo...

