X presenta fallas este lunes 20 de abril: usuarios reportan caída en la aplicación

Varios usuarios de X, la red social de Elon Musk, han reportado recientemente una caída masiva de algunos de sus servicios en varias de las principales ciudades de Colombia, ya que no les permite iniciar sesión ni en la aplicación ni en el sitio web.

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El portal Downdetector también empezó a recibir los reportes de una caída desde el mediodía. Los principales reportes de los usuarios se distribuyen así: problemas con la actualización del contenido, o más conocido como feed (36 %), fallas en la aplicación (28 %) y dificultades desde el sitio web (20 %).

El reporte indica que las ciudades más afectadas por la caída son Bogotá y Medellín, donde se concentra la mayor cantidad de usuarios con inconvenientes. Aunque los problemas se han presentado principalmente en las aplicaciones móviles, también se han registrado fallas en la versión web de la red social.

Reportan caída en X este 20 de abril. Foto: Downdetector

Los primeros reportes sobre la caída comenzaron a registrarse hacia las 12 del mediodía; sin embargo, con el paso de las horas, la plataforma ha ido restableciendo el servicio en las zonas afectadas, permitiendo nuevamente el acceso tanto a la app como a la página web.

En caso de seguir presentando dificultades para acceder, se recomienda recargar el sitio si se utiliza un computador, o cerrar completamente la aplicación si se ingresa desde un dispositivo móvil.

X sufrió una caída que afectó a ciudades como Bogotá y Medellín. Foto: Downdetector

En cuestión de minutos, el equipo de X logró restablecer el servicio en los diferentes sectores donde se reportaron fallos.

Por el momento, ni el propietario de la plataforma, el magnate Elon Musk, ni la cuenta oficial de X se han pronunciado sobre la caída que registró el portal web este lunes 20 de abril de 2026.