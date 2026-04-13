¿Un nuevo rival para WhatsApp? X alista el lanzamiento de su propia aplicación de mensajería con funciones avanzadas

X lanzará el próximo viernes 17 de abril una aplicación independiente para su servicio de mensajería, XChat. La nueva ‘app’, que estará disponible para dispositivos iOS, incorporará cifrado de extremo a extremo y funciones centradas en la privacidad para todos los usuarios de la red social.

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La plataforma de microblogging introdujo Chat en noviembre del año pasado como una evolución de los mensajes directos hacia un sistema encriptado. Este servicio permite realizar videollamadas, compartir archivos, editar y deshacer el envío de mensajes, así como enviar audios, una función añadida recientemente.

Tras su lanzamiento inicial dentro de la propia red social, X ofrecerá ahora XChat como una aplicación independiente, disponible para usuarios de iOS a partir del 17 de abril.

Así lo ha comunicado la compañía, propiedad de Elon Musk, a través de una publicación en la cuenta oficial de XChat en X. Además, ha señalado que la aplicación ya puede reservarse en la App Store antes de su lanzamiento oficial.

Con XChat, la compañía entra a competir directamente con gigantes consolidados como WhatsApp. Foto: Getty Images

En concreto, X destaca la posibilidad de conversar con cualquier usuario en un entorno “privado y exclusivo”, enfocado en los chats, sin anuncios ni seguimiento, y con tecnología de cifrado de extremo a extremo. También incluye opciones como el bloqueo de capturas de pantalla y la configuración de mensajes que desaparecen.

No obstante, en la App Store la compañía indica que las prácticas de privacidad de XChat pueden implicar el tratamiento de datos como la ubicación, los contactos, el historial de búsqueda, los datos de uso e incluso el contenido del usuario, lo que matiza su enfoque en privacidad. Según precisa, este contenido no estará vinculado a la identidad del usuario en X.

El paso de los DM tradicionales a XChat refleja una transición hacia un sistema más robusto. Foto: NurPhoto via Getty Images

El desarrollo de XChat se ha prolongado durante los últimos meses. A comienzos de marzo, se lanzó una versión beta limitada a través de TestFlight, según informó entonces el diseñador de producto de xAI, Michael Boswell, en X.

Con su lanzamiento oficial, los usuarios de iOS podrán acceder a una interfaz centrada en las conversaciones, alineada con la estética de X.

*Con información de Europa Press