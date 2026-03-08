X, la red social de Elon Musk, anunció actualizaciones para su sistema de suscripciones: así funcionarán los hilos exclusivos

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, anunció una serie de actualizaciones para su plataforma de suscripciones. Entre las novedades destaca una función de hilos exclusivos, con la que los creadores podrán limitar quiénes pueden leer ciertas publicaciones mediante un muro de pago.

La plataforma presentó Creator Subscriptions 2.0, una actualización que incluye nuevas y “potentes” herramientas para aumentar el número de suscriptores y potenciar la monetización de los contenidos que aparecen en el feed, al que la compañía se refirió como “el canal de difusión más potente del mundo”.

La nueva función de hilos exclusivos, presentada este jueves, permite a los creadores de contenido bloquear determinadas publicaciones dentro de un hilo, de modo que solo puedan verlas los usuarios que paguen la suscripción a la cuenta. Para ello, los usuarios podrán suscribirse directamente desde la conversación mediante el botón de suscripción, ahora integrado en el hilo.

“En lugar de enviar a tus seguidores a sitios web o newsletters externas y arriesgarte a perderlos, ahora tu audiencia puede suscribirse directamente desde el hilo”, explicó el perfil de Creadores de la plataforma.

Elon Musk, el visionario empresario detrás de X, ha anunciado un cambio radical en la política de la plataforma, revelando planes para implementar tarifas de acceso para los nuevos usuarios. Foto: Anadolu via Getty Images

El director de producto de X, Nikita Bier, compartió un video en el que muestra cómo aprovechar esta herramienta. En el ejemplo, publicó un hilo de tres mensajes: los dos primeros introducen el tema y terminan con una frase que genera expectativa, como “No querrás perderte el siguiente”.

Sin embargo, el tercer mensaje del hilo aparece marcado como contenido exclusivo para suscriptores. En él se lee: “No te avergüences de tener un público reducido. Todas las grandes cosas crecen a partir de pequeños nichos de mercado”.

De esta manera, los creadores pueden adelantar parte del contenido y reservar la información principal para quienes paguen la suscripción. En el caso de Bier, esta tiene un costo de 2,8 euros al mes. “Si eres un experto en la materia o un escritor, este es un momento especial para aprovechar el alcance de X. Estamos emocionados de ver todo lo que creas”, afirmó el directivo.

No obstante, la medida ha generado críticas entre algunos usuarios, que cuestionan la creciente cantidad de suscripciones dentro de la aplicación, que incluyen funciones como analíticas, verificación o monetización. Otros respondieron que “nadie va a pagar por ver tweets”, a lo que Bier replicó: “Acabamos de ganar 800 dólares”.

La nueva función se suma a las etiquetas de “colaboración pagada”, anunciadas también esta semana, que permiten a los creadores señalar contenidos publicitarios sin recurrir a hashtags y facilitan a los usuarios identificar los anuncios dentro de la plataforma.

X cambia de rumbo tras su venta a xAI, según anunció Elon Musk. Foto: NurPhoto via Getty Images

Estas son otras novedades que aterrizarán en X

Además de los hilos exclusivos, X incorporó nuevas tarjetas de suscripción que los creadores pueden compartir para atraer a más usuarios que se suscriban a su contenido.

Cuando los usuarios pulsen el botón para acceder a contenidos restringidos, también podrán ver los beneficios de la suscripción. Asimismo, el contenido exclusivo aparecerá en el feed principal del perfil del creador, y no únicamente en la sección de suscripciones.

La plataforma también lanzó un nuevo panel de suscripciones en Creator Studio, que ofrece mayor visibilidad sobre los beneficios, datos de los suscriptores y herramientas para impulsar el crecimiento.

Las últimas actualizaciones ya están disponibles en iOS y la versión web, mientras que para Android llegarán durante la próxima semana.

*Con información de Europa Press