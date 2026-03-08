Redes sociales

X, la red social de Elon Musk, anunció actualizaciones para su sistema de suscripciones: así funcionarán los hilos exclusivos

La función busca evitar que los creadores envíen a sus seguidores a plataformas externas como páginas web o boletines para acceder a contenido exclusivo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de marzo de 2026, 9:53 a. m.
La plataforma presentó una actualización que incluye herramientas para ayudar a los creadores a aumentar sus suscriptores.
La plataforma presentó una actualización que incluye herramientas para ayudar a los creadores a aumentar sus suscriptores. Foto: Getty Images

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, anunció una serie de actualizaciones para su plataforma de suscripciones. Entre las novedades destaca una función de hilos exclusivos, con la que los creadores podrán limitar quiénes pueden leer ciertas publicaciones mediante un muro de pago.

La plataforma presentó Creator Subscriptions 2.0, una actualización que incluye nuevas y “potentes” herramientas para aumentar el número de suscriptores y potenciar la monetización de los contenidos que aparecen en el feed, al que la compañía se refirió como “el canal de difusión más potente del mundo”.

La nueva función de hilos exclusivos, presentada este jueves, permite a los creadores de contenido bloquear determinadas publicaciones dentro de un hilo, de modo que solo puedan verlas los usuarios que paguen la suscripción a la cuenta. Para ello, los usuarios podrán suscribirse directamente desde la conversación mediante el botón de suscripción, ahora integrado en el hilo.

“En lugar de enviar a tus seguidores a sitios web o newsletters externas y arriesgarte a perderlos, ahora tu audiencia puede suscribirse directamente desde el hilo”, explicó el perfil de Creadores de la plataforma.

Tecnología

Feliz día de la mujer en Colombia: imágenes inspiradoras para enviar a través de WhatsApp este 8 de marzo

Tecnología

Feliz día de la mujer 2026: frases para dedicar a familiares y amigas vía WhatsApp

Tecnología

Los cráneos ‘alienígenas’ que desconcertaron a expertos: la práctica que explicó la verdadera razón detrás de su extraña forma

Tecnología

Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

Tecnología

Si quiere bloquear los anuncios en su televisor, haga este pequeño ajuste para quitarlos de la pantalla

Tecnología

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Tecnología

¿Adiós al control remoto? El nuevo sistema que permitirá manejar el televisor sin necesidad de tocar un solo botón

Gente

Margarita Rosa de Francisco habló sobre otra medida que tomaría si fuera candidata presidencial: “Quitará votos”

Tecnología

X se cayó: los lugares de Colombia que más se vieron afectados este miércoles 18 de febrero

Tecnología

Si la red social X está caída: esto es lo que debe hacer cuando no funciona para seguir conectado

Los seguidores de Elon Musk se sorprendieron cuando el magnate confirmó que X, anteriormente conocido como Twitter, pronto exigirá tarifas a los nuevos miembros que deseen participar en la red social.
Elon Musk, el visionario empresario detrás de X, ha anunciado un cambio radical en la política de la plataforma, revelando planes para implementar tarifas de acceso para los nuevos usuarios. Foto: Anadolu via Getty Images

El director de producto de X, Nikita Bier, compartió un video en el que muestra cómo aprovechar esta herramienta. En el ejemplo, publicó un hilo de tres mensajes: los dos primeros introducen el tema y terminan con una frase que genera expectativa, como “No querrás perderte el siguiente”.

Sin embargo, el tercer mensaje del hilo aparece marcado como contenido exclusivo para suscriptores. En él se lee: “No te avergüences de tener un público reducido. Todas las grandes cosas crecen a partir de pequeños nichos de mercado”.

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años: el nuevo país que planea aplicar la polémica medida

De esta manera, los creadores pueden adelantar parte del contenido y reservar la información principal para quienes paguen la suscripción. En el caso de Bier, esta tiene un costo de 2,8 euros al mes. “Si eres un experto en la materia o un escritor, este es un momento especial para aprovechar el alcance de X. Estamos emocionados de ver todo lo que creas”, afirmó el directivo.

No obstante, la medida ha generado críticas entre algunos usuarios, que cuestionan la creciente cantidad de suscripciones dentro de la aplicación, que incluyen funciones como analíticas, verificación o monetización. Otros respondieron que “nadie va a pagar por ver tweets”, a lo que Bier replicó: “Acabamos de ganar 800 dólares”.

La nueva función se suma a las etiquetas de “colaboración pagada”, anunciadas también esta semana, que permiten a los creadores señalar contenidos publicitarios sin recurrir a hashtags y facilitan a los usuarios identificar los anuncios dentro de la plataforma.

Musk confirmó la fusión de X con xAI para potenciar la inteligencia artificial.
X cambia de rumbo tras su venta a xAI, según anunció Elon Musk. Foto: NurPhoto via Getty Images

Estas son otras novedades que aterrizarán en X

Además de los hilos exclusivos, X incorporó nuevas tarjetas de suscripción que los creadores pueden compartir para atraer a más usuarios que se suscriban a su contenido.

Cuando los usuarios pulsen el botón para acceder a contenidos restringidos, también podrán ver los beneficios de la suscripción. Asimismo, el contenido exclusivo aparecerá en el feed principal del perfil del creador, y no únicamente en la sección de suscripciones.

La plataforma también lanzó un nuevo panel de suscripciones en Creator Studio, que ofrece mayor visibilidad sobre los beneficios, datos de los suscriptores y herramientas para impulsar el crecimiento.

Las últimas actualizaciones ya están disponibles en iOS y la versión web, mientras que para Android llegarán durante la próxima semana.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Con la llegada de esta fecha, miles de personas aprovechan los mensajes para destacar y agradecer a las mujeres que forman parte de su vida cotidiana.

Feliz día de la mujer en Colombia: imágenes inspiradoras para enviar a través de WhatsApp este 8 de marzo

Frases emotivas, inclusivas y personalizadas para celebrar el 8 de marzo.

Feliz día de la mujer 2026: frases para dedicar a familiares y amigas vía WhatsApp

La apariencia de cráneos alargados resultó extraña desde la perspectiva europea.

Los cráneos ‘alienígenas’ que desconcertaron a expertos: la práctica que explicó la verdadera razón detrás de su extraña forma

Dentro de la amplia oferta de aplicaciones disponibles, algunas pueden ser maliciosas.

Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

Quedarse sin internet puede ser un problema para las persona con Smart TV.

Si quiere bloquear los anuncios en su televisor, haga este pequeño ajuste para quitarlos de la pantalla

Por mucho tiempo se ha creído que cargar el celular toda la noche puede generar daños en la batería.

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Su desarrollo está impulsado por la inteligencia artificial y asistentes virtuales avanzados.

¿Adiós al control remoto? El nuevo sistema que permitirá manejar el televisor sin necesidad de tocar un solo botón

Los expertos recomiendan adoptar medidas de seguridad como limitar la exposición de información personal en internet.

La inteligencia artificial estaría impulsando ciberataques contra mujeres: expertos alertan sobre el aumento de la violencia digital

Como la Luna casi no emite luz visible en esta fase, el cielo nocturno se vuelve mucho más oscuro.

El cielo nocturno cambiará en pocos días con la llegada de este fenómeno astronómico: la Luna atravesará importante fase

Noticias Destacadas