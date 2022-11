Aida Merlano envió y dedicó emotivo mensaje a Lumar Alonso, exnovio de su hija Aida Victoria: “El hijo que me dio la vida”

Aida Victoria Merlano se robó las miradas de miles de personas en redes sociales con la relación sentimental que sostuvo en el pasado con Lumar Alonso, un hombre con el que se llevaba varios años de diferencia y compartía gran parte de sus proyectos. Ambos construyeron una historia sólida y diferente, dejando de lado las opiniones y críticas de los curiosos.

La creadora de contenido dejó a la vista varios aspectos de este vínculo sentimental que creó con el colombiano, cautivando a cientos de sus fieles seguidores. Una de las personas que siempre apoyó este amor fue Aida Merlano, progenitora de la influencer, quien en diversos momentos expresó el cariño y aprecio que les tenía ambos.

Recientemente, la excongresista colombiana llamó la atención de los curiosos, y de las cuentas de chismes, con una serie de publicaciones en su perfil personal de Instagram, donde le festejó el cumpleaños a su exyerno. La política no dudó en expresar todo el amor y afecto que sentía por Lumar Alonso, al punto de verlo como un hijo “que le dio la vida”.

Merlano publicó una serie de fotografías del empresario, donde se le vio celebrando un año más de vida junto a personas cercanas. La exsenadora compartió varios textos en lo que demostró que aún le tiene aprecio a la expareja de su hija, con quien terminó en noviembre de 2021.

“El hijo que me dio la vida”, escribió Aida en un post, dejando a la vista la decoración del lugar en el que se festejó la vida del colombiano.

“Que Dios me los bendiga y me los proteja siempre, hijos de mi alma! Bendito mes de noviembre; el mes en que nacieron mis dos varones. Los amo con todo mi ser”, agregó en otros contenidos, donde también escribió: “Hijo desobediente, siempre tendré mis brazos abiertos para recibirte. Los hijos no se pueden olvidar y mucho menos sacar del corazón; JAMÁS!! Los hijos duelen y se extrañan en el alma”.

Aida Victoria habló de Yéferson Cossio y confesó que sí se enamoró de él

Meses atrás, Aida Victoria sostuvo un diálogo con Dímelo King, donde ‘desnudó’ su realidad y se sinceró sobre distintas situaciones que rodearon su presente. La creadora de contenido no se cohibió de responder toda clase de inquietudes, entre las cuales salió a la luz su romance con Yeferson Cossio.

De acuerdo con lo que se observó en el clip, durante la conversación que llevó la influencer con el presentador, se nombró al paisa y toda la polémica que apareció alrededor de ello. La abogada comentó cómo inició todo y fue enfática en que la química surgió de manera natural y cero forzada.

Según explicó Aida Victoria, todo comenzó cuando ella quiso publicar un video de una reacción al reto en el que el antioqueño y su cuñado se pusieron implantes mamarios. La barranquillera detalló que se “pilló” la estrategia de marketing detrás del post, por lo que refutó a quienes insultaban a Cossio y lo hacían ver como un “imbécil”.

Este gesto y el análisis que hizo los llevó a crear una buena amistad, donde compartieron mensajes, se ayudaron con ideas y se respaldaron en momentos complejos que atravesaron, como lo fue el instante en que la influencer casi pierde su cuenta oficial de Instagram.

“Nosotros éramos amigos, yo hice un video hablando sobre un tema cuando él se puso los implantes. Todo el mundo estaba hablando de que se puso los senos, es un imbécil, un idiota, pero me pareció un tipo tan inteligente porque yo sí me pillé cuál era el marketing detrás. Yo hice el video hablando de cuál era su estrategia y develando cifras (…) hice un análisis full y quedó increíble”, relató la colombiana.

La hija de la excongresista apuntó que duraron nueve meses siendo amigos a través de redes sociales, ya que nunca se habían visto en persona. Cuando tuvieron la oportunidad de toparse en un evento, los dos se habrían sentido plenos y en confianza por el vínculo buena onda que crearon en el pasado.

“No era un plan coqueteo, era un plan de: ‘Yo sé que, si algún día nos vemos, nos vamos a caer muy bien’. Él me apoyó mucho en tema de redes, cuando yo perdí mi cuenta él fue quien me la recuperó. Siempre nos llevamos muy bien (…) a mí siempre me pareció muy guapo, cuando se cortó el pelo dije: ‘Uff, se ve muy guapo’”, contó la barranquillera sobre la percepción que tenía de él.

Adicional a esto, Merlano soltó un bombazo en la conversación y afirmó que se había enamorado de Yeferson, debido a las cosas que se dieron entre ellos cuando se estaban conociendo.

“Yo termino mi relación, pasa mucho tiempo y él termina su relación, entonces para nosotros fue como probemos a ver. Yo sí me enamoré de Yeferson”, aseguró, dando detalles que indican que nunca fueron cachos o infidelidad contra Jenn Muriel, expareja del youtuber.

“Solo te diré algo, las cosas más bonitas que me ha dicho un hombre en la vida me las dijo él. Sí hubo una cagada, él nunca hizo pública su ruptura cuando pasó y entonces pensaron que era un cacho, pero en verdad no lo fue”, aclaró.