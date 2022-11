Aida Victoria Merlano revela por qué será ‘toxica hasta después de la muerte’

La creadora de contenido Aída Victoria Merlano, quien desde hace varios meses enfrenta un proceso legal por haber sido acusada de complicidad en la fuga de su madre, la exmiembro de la Cámara de Representantes Aída Merlano, sigue dando de qué hablar por su actual relación sentimental con el antioqueño Westcol, reconocido por sus transmisiones en la plataforma Twitch.

En su cuenta de Instagram acumula casi cuatro millones de seguidores, que en sus constantes publicaciones no dudan en enviarle diferentes mensajes llenos de elogios o de críticas.

Recientemente, dejó ver en una de sus historias instantáneas de Instagram su lado más tóxico, mostrando un caso como ejemplo sobre cómo abordaría una infidelidad en un entorno triste, como lo es un velorio.

La influencer se encontraba probándose unas prendas de vestir, donde adicionalmente mostró una posible situación en la que lo usaría. Se inventó la historia de un velorio donde la persona que fallece, habría mantenido una relación con otra mujer.

“Aquí está la otra, la Cristina, la que supuestamente nada que ver, pero mira, está llorándote como una Magdalena. Parece la propia viuda, y casualidad que está soltera y preñada”, señaló la colombiana, metida en su supuesto caso de infidelidad.

Adicionalmente, Aida Victoria continúa narrando la historia ficticia, donde “encara” el “misterioso embarazo” y los detalles del mismo, “sintiéndose” traicionada por el “difunto”.

“Grandísimo malp***do, cuando salimos de pelea la preñaste. No me quiero enterar que es tuyo porque te mato. Bueno, ya te moriste”, dramatizó la joven, dejando ver su lado más tóxico.

El pasado 6 de noviembre, la influencer colombiana sorprendió a sus seguidores con una romántica publicación de un reel en su cuenta oficial de Instagram. Aida mostró en el video el regalo que le dio a WestCol y el mensaje de amor con el que iba acompañado.

“No recuerdo la última vez que estaba tan feliz y nerviosa al tiempo. WestCol, gracias por hacer mis días más felices”, escribió Aida.

En la publicación, Merlano señaló que en la vida de WestCol estaban pasando momentos muy bonitos y no quería que pasaran desapercibidas. Por ello, la influenciadora le obsequió un cuadro en el que se observa un retrato de WestCol con el número de seguidores que ha logrado en redes sociales.

Junto con el detalle, Aida Merlano le escribió una sentida carta al antioqueño. Entre líneas, WestCol leyó: “Desde que te conocí, me recordaste la plenitud de ser uno mismo. Me conectaste con cosas que había perdido y sin darme cuenta me diste la fuerza que necesitaba para quitarme tantos pesos de encima. Me inspiras y me enseñas. Gracias por compartir conmigo todos los días”.

Desde entonces, los seguidores de la barranquillera y el público digital no ha dejado de lado ninguna acción en la que la pareja se vea involucrada. Precisamente, en varias ocasiones, Westcol ha mencionado que su estilo de vida se debe a sus transmisiones mediante la plataforma Twitch, razón por la que hace poco adquirió una lujosa camioneta.

Sin embargo, es común que en redes sociales haya especulaciones y comentarios de todo tipo, así que varios de los cibernautas cuestionan la forma con la que Westcol adquiere dinero.

El trabajo en las plataformas se convirtió en una buena fuente de ingresos. Influencers como Yéferson Cossio, Luisa Fernanda W y Lina Tejeiro son prueba de ello. No obstante, en Instagram apareció el streamer antioqueño para hablar sobre sus ingresos.

A través de la modalidad de historias que tiene la mencionada red social, Westcol se refirió sobre su estilo de vida al notar que un usuario le dijo que tenía “vida de narco”.

De este modo, el novio de Aida Victoria Merlano comenzó hablando en tono jocoso y dijo que le están diciendo que “lava plata y salió de la nada”.

Enseguida, el joven comentó que él lleva años transmitiendo en las plataformas digitales, aunque lo que puede estar pasando es que muchas personas hasta ahora lo están conociendo gracias a TikTok. De acuerdo con el antioqueño, en la red social china “suben muchas polémicas, cualquier cosa que yo digo se viraliza ahí, y mucha gente me está conociendo y piensan que yo salí de la nada”.