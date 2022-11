Emocionada, Aida Victoria Merlano sorprende a su pareja Westcol con un gran regalo, ¿qué le dio?

La creadora de contenido Aída Victoria Merlano, quien desde hace varios meses enfrenta un proceso legal por haber sido acusada de complicidad en la fuga de su madre, Aída Merlano, sigue dando de qué hablar por su actual relación sentimental con el antioqueño Westcol, reconocido por sus transmisiones en la plataforma Twitch.

Este nuevo romance entre las dos personalidades que se ganan la vida en gran parte a través de las redes sociales, ha generado mucho revuelo entre sus seguidores y detractores. Por una parte, algunos están de acuerdo en que se formalice una relación entre los dos, pero otros afirman que lo que están haciendo es solo para ganar más y más fama.

Sin embargo, ambos han manifestado por medio de sus redes sociales estar felices con el vínculo que han formado hasta el momento. Este domingo 6 de noviembre, la influencer colombiana sorprendió a sus seguidores con una romántica publicación de un ‘reel’ en su cuenta oficial de Instagram. Aida mostró en el video el regalo que le dio a Westcol y el mensaje de amor con el que iba acompañado.

“No recuerdo la última vez que estaba tan feliz y nerviosa al mismo tiempo. Westcol, gracias por hacer mis días más felices”, escribió Aida.

En la publicación, Merlano señaló que en la vida de Wescol estaban pasando momentos muy bonitos y no quería que pasaran desapercibidas. Por ello, la influenciadora le obsequió un cuadro en el que se observa un retrato de Westcol con el número de seguidores que ha logrado en redes sociales.

Junto con el detalle, Aida le escribió una sentida carta al antioqueño. Entre líneas, Westcol leyó: “Desde que te conocí, me recordaste la plenitud de ser uno mismo. Me conectaste con cosas que había perdido y sin darme cuenta me diste la fuerza que necesitaba para quitarme tantos pesos de encima. Me inspiras y me enseñas. Gracias por compartir conmigo todos los días.”

Aída Victoria Merlano habló sobre su relación con Westcol

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aída dio detalles sobre la relación que actualmente sostiene con Westcol. Aunque aseguró que sí están saliendo y teniendo una que otra cita, aclaró que todavía no son novios porque su intención es “vivir las etapas” y conocerlo para dar el siguiente paso.

“No nos hemos cuadrado. Estamos viviendo las etapas, ayer fuimos al cine; estamos teniendo citas, nos estamos conociendo, estamos sabiendo cosas el uno del otro. (...) Todo a su debido tiempo, todavía no”, señaló la creadora de contenido.

Lo cierto es que Aída Victoria Merlano está frecuentando mucho las transmisiones de Westcol, y aunque ya han tenido algunas citas juntos, todavía no hay una relación formal, por el momento; se espera que en los próximos días esta se formalice.