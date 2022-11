El romántico video con el que Mateo Carvajal le expresó su amor a Stephanie Ruiz

Tras la ruptura amorosa de Mateo Carvajal, uno de los deportistas más reconocidos del país y la reconocida presentadora Melissa Martínez, Carvajal se ha visto enfocado en su aspecto profesional y en su hijo salvado, quien nació fruto de ese noviazgo.

Sin embargo, en los últimos meses, el antioqueño se robó la atención de algunos curiosos con el noviazgo que formalizó con Stephanie Ruiz, una empresaria paisa con quien se le vio muy cerca y unido con el paso del tiempo. Pero luego de algunas semanas se distanciaron y esto hizo que surgieran rumores que apuntaban a que el amor entre los dos habían llegado a su fin.

Ante esta situación, Carvajal y Ruiz protagonizaron fuertes indirectazos en redes sociales, donde no dudaron en sacarse ‘los trapitos al sol’ con detalles de su noviazgo. Pero después de algunas semanas, Mateo subió a sus redes sociales la forma en la que reconquistó a su ‘flaca’ como le llama de cariño.

“A pelar rodilla flaco”, respondió ante la pregunta del fan de cómo había recuperado a Stephanie.

Con ello, los mensajes de amor entre los dos no se han hecho esperar en redes sociales. Recientemente, Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz protagonizaron un romántico video que publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram.

“Contigo, “hasta el infinito y más allá””, escribieron.

Al parecer, el video es una campaña publicitaria, pero lo que llamó la atención fueron las demostraciones de amor entre los dos, pues se observa que Mateo besa a Stephanie de forma apasionada.

En la publicación el primero en comentar fue el deportista colombiano, quien escribió “Te amo amor de mi vida”.

Mateo contó cuál es su peor embarrada durante sus citas románticas

En una nueva dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Carvajal aprovechó contar algunas anécdotas de su vida. Además, relató una embarrada que hizo en su primera cita, algo que levantó la curiosidad de muchos.

“La mayor cagada en una primera cita”, escribió el usuario en la caja de preguntas. A lo que Carvajal aseguró que hay algo que le sucede cuando está conociendo a alguien.

“Espero que esto no solo me pase a mí. No sé, a veces, en medio de una conversación me empieza: ‘¿Cómo es que se llama?’. Se me olvida el nombre, estoy pensando en el nombre y nada, se me olvida”, relató el colombiano, haciendo una encuesta para que sus seguidores le contaran si era algo en común.