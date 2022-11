Aida Victoria Merlano reaccionó a emotivo mensaje que le envió su mamá a su exnovio Lumar Alonso, ¿se molestó?

En los últimos días, Aida Victoria Merlano quedó en el centro de distintas noticias en las redes sociales, debido a una serie de contenidos que protagonizó, donde hablaba de los cambios en su vida personal, la actual relación con Westcol, famoso streamer colombiano, y el vínculo que sostiene con su familia. La barranquillera mostró en las plataformas digitales su particular humor y estilo de comentarios que suele hacer, confirmando que le haría frente a cualquier crítica o noticia relacionada con su vida.

Pese a que se vio involucrada en una serie de publicaciones y rumores que apuntaban a que estaba atravesando una crisis con su actual pareja, la colombiana decidió guardar silencio y continuar publicando sus fotos y videos en las historias de su cuenta oficial de Instagram. En una de las dinámicas que realizó en su perfil, la influencer aprovechó y respondió algunas preguntas de los curiosos, dando su posición sobre diversos temas.

Una persona utilizó la transmisión en vivo que realizó Aida Victoria para preguntarle sobre el inesperado gesto que tuvo Aida Merlano, su mamá, por el cumpleaños de Lumar Alonso, su exnovio. Aquella seguidora aprovechó el chat del Live y lanzó un comentario sarcástico sobre este post que hizo la excongresista el pasado 28 de noviembre, donde aseguraba que amaba a su exyerno como si fuera un hijo.

“¿Verdad que ahora tienes dos hermanos?”, escribió una mujer, a lo que Merlano le pidió que “dejara el bullying”.

Ante esta interrogante, Aida Victoria reaccionó de una forma sorpresiva, ya que enfatizó en que no tenía nada que decir y por el momento no se estaba hablando con ellos. Su gesto fue tajante y decidió pasar la página, respondiendo otras preguntas de sus fieles fanáticos de estos espacios digitales.

“Yo no voy a hablar sobre esa situación, querida, porque yo con esa gente no me hablo, entonces yo no tengo nada que decir de ellos. Continuemos”, dijo la creadora de contenido en el video, donde se mostró seria.

Estas palabras despertaron opiniones en varios usuarios de Instagram, quienes indicaron que no era la manera de responder y se veía algo “inmaduro” de su parte. Otros seguidores la apoyaron y pidieron respeto por su posición, teniendo en cuenta que es un asunto personal y familiar.

Aida Merlano celebró el cumpleaños de Lumar Alonso con conmovedor mensaje

Recientemente, la excongresista colombiana llamó la atención de los curiosos, y de las cuentas de chismes, con una serie de publicaciones en su perfil personal de Instagram, donde le festejó el cumpleaños a su exyerno. La política no dudó en expresar todo el amor y afecto que sentía por Lumar Alonso, al punto de verlo como un hijo “que le dio la vida”.

Merlano publicó una serie de fotografías del empresario, donde se le vio celebrando un año más de vida junto a personas cercanas. La exsenadora compartió varios textos en lo que demostró que aún le tiene aprecio a la expareja de su hija, con quien terminó en noviembre de 2021.

“El hijo que me dio la vida”, escribió Aida en un post, dejando a la vista la decoración del lugar en el que se festejó la vida del colombiano.

“Que Dios me los bendiga y me los proteja siempre, hijos de mi alma! Bendito mes de noviembre; el mes en que nacieron mis dos varones. Los amo con todo mi ser”, agregó en otros contenidos, donde también escribió: “Hijo desobediente, siempre tendré mis brazos abiertos para recibirte. Los hijos no se pueden olvidar y mucho menos sacar del corazón; JAMÁS!! Los hijos duelen y se extrañan en el alma”.