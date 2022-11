¿Quién es Westcol, pareja de Aida Victoria, que hizo polémicos comentarios sobre las colombianas en Qatar?

Semanas atrás, Aida Victoria Merlano sorprendió a miles de personas en las plataformas digitales con una serie de contenidos en los que se mostró muy cercana con un joven creador de contenido conocido como Westcol. Ambos compartieron pantalla en una transmisión por la plataforma Twitch, despertando curiosidad por la química que tenían.

Sin embargo, muchos usuarios de escenarios digitales se interesaron por saber más del joven influencer, quien conquistó a la barranquillera de la forma menos esperada y sorpresiva. Las miradas se posaron sobre las declaraciones que dieron ambos con respecto a este vínculo amoroso que sostenían y los estilos de vida que llevaban en la actualidad.

De acuerdo con lo que se reveló en Twitter, Westcol afirmó que: “Me envidian porque sin ser lindo la conquisté, me envidian porque teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, ¡el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! ¿Cuál es el problema entonces? ¿Que tú no las tienes? Soy muy feliz con ella. Enamorado”.

Ante las preguntas que surgieron entre los seguidores de Merlano, se conoció que el colombiano, de 21 años, había obtenido bastante popularidad entre el público nacional e internacional con los temas y contenidos que comparte a través de Twitch, donde su nombre fue ganando reconocimiento por el ingenio y humor que le imprimía. El influencer, proveniente de Medellín, sumó más de 700.000 seguidores en la plataforma, donde suele realizar transmisiones y tener invitados.

En distintas ocasiones, Westcol habló de su pasado y afirmó que su infancia no fue nada fácil, ya que vivió escasez en los recursos económicos en su familia. Poco a poco se abrió paso en la industria de creadores de contenido y su trabajo fue rindiendo los frutos que esperaba para salir adelante.

Al tomar impulso en las redes sociales, el paisa avanzó con paso firme y recibió apoyo de miles de personas, quienes se suscribían a sus perfiles y lo respaldaban con las propuestas que hacía en los espacios virtuales. Al revelar detalles de su vida personal, el colombiano aseguró que tenía una gran fijación por los autos lujosos y las motos, por lo que hacía grandes inversiones en estos vehículos.

No obstante, Westcol también llamó la atención de los curiosos al mostrar la fuerte cercanía que tenía con famosos de la industria de la música, tal y como es el caso de Blessd, uno de los nuevos talentos del género urbano. De igual manera, el joven reflejó su buena química con el streamer argentino Martin Disalvo, conocido como Coscu, a quien visitó meses atrás para compartir buenos momentos.

Por el momento, circulan rumores sobre una supuesta ruptura amorosa entre Aida Victoria y Westcol, teniendo en cuenta que el streamer dijo que “se estaban conociendo”, pero ella reafirmó que estaban juntos desde hace tiempo.

Westcol y su polémico video en Qatar sobre las colombianas

De acuerdo con lo que quedó registrado en su cuenta oficial de Instagram, el joven quiso compartir con sus fieles seguidores de las plataformas digitales algunos clips que grabó en la habitación del hotel donde se estaba hospedando. El influencer subió las imágenes, presumiendo la vista que tenía de la ciudad y aprovechando para comentar un poco sobre las mujeres de este territorio.

Al compartir su contenido, Westcol mencionó, a modo de broma, cómo las mujeres en Qatar son coartadas en sus libertades, especialmente en el ámbito sentimental y personal. El joven no midió lo delicado que era el tema, por lo que lanzó un comentario sobre un inesperado lado positivo de la situación, apuntando a que en este país de Medio Oriente no existían “las bandidas”.

“Les voy a comentar algo al lado de esta vista qatarí. Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y Bucaramanga? No existen las mujeres bandidas. Si acá hubiera una mujer bandida, no solo la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos o la pueden prender a piedrazos. No hay bandidas, no hay malas, es el paraíso”, dijo en un video, buscándole el lado chistoso al controversial tema.

Al decir esto, el colombiano agregó que las mujeres de Medellín no podrían pisar este territorio porque no sería una buena experiencia. “Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Aprendan que nos están rompiendo el corazón todas esas bandidas de Medallo”, dijo, entre risas.

Ante estos comentarios, Westcol recibió una ola de críticas en las que se reprochó su forma de hablar sobre las mujeres colombianas, por lo que pidió perdón y se excusó ante los comentarios que no midió.